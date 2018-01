«Ober Haus»: Pagājušā gada nogalē interese par īres dzīvokļiem Rīgā samazinājās par 20-30%

Pēc aktīvā trešā ceturkšņa, ceturtais ceturksnis Rīgas īres tirgū iesākās rāmi. «Ober Haus» aktīvākie klienti šajā segmentā bija ārvalstu studenti, kuri meklēja divu vai trīs guļamistabu dzīvokļus Rīgas centrā vai netālu no lielākajām Rīgas universitātēm. Studenti pārsvarā meklēja īres dzīvokļus īslaicīgai īrei laika periodā no janvāra vai februāra uz laiku ne ilgāk par 12 mēnešiem un lielākoties īres termiņi nepārsniedz sešus mēnešus.

Pagājušā gada ceturtajā ceturksnī vidējā īres maksa par divistabu dzīvokli Rīgas aktīvajā centrā svārstījās no 350 eiro līdz 650 eiro mēnesī, ekskluzīvajā centrā un Vecrīgā no 480 eiro līdz pat 1000 eiro mēnesī. Savukārt tālajā centrā īres maksas svārstās no 300 eiro līdz 500 eiro mēnesī atkarībā no vietas un dzīvokļa tehniskā stāvokļa.

Mikrorajonu dzīvokļu īres maksas joprojām ir 10-30% zemākas nekā salīdzināma dzīvokļa īres maksa pilsētas centrā. Patlaban Āgenskalnā, Teikā, Mežaparkā un Purvciemā divistabu sērijveida dzīvokļa īres maksa svārstās no 250 eiro līdz 400 eiro mēnesī un jaunajos projektos līdz pat 550-600 eiro mēnesī.

Līdzīgas īres maksas ir novērotas arī citos pieprasītajos Rīgas mikrorajonos, kā Pļavniekos un Imantā, bet mazāk pieprasītos vai attālākos Rīgas mikrorajonos īres maksas svārstās starp 200 eiro un 400 eiro mēnesī.

Salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem palielinās interese no īres dzīvokļu meklētāju puses par lielākiem divu vai trīs guļamistabu dzīvokļiem pilsētas centrā cenu kategorijā līdz 1500 eiro mēnesī, teikts pārskatā.