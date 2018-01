Kādus lietotos auto cenšas «iesmērēt» Latvijas autoplačos: notiek spēle ar drošību

Aptuveni 40% no Latvijā pārdošanā esošajiem lietotajiem auto ir nepilnīgi vai izmainīti to vēsturiskie dati, piemēram, samazināts spēkrata nobraukums, to, pārbaudot sludinājumus, secinājuši auto vēstures eksperti. Tikmēr atbildīgajās iestādēs norāda, ka tām ir pārāk maz zināšanu un pilnvaru, lai veiksmīgi apkarotu krāpnieciskos pārdevējus, trešdien vēstīja LNT rīta ziņu raidījums «900 sekundes».