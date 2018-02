«Kantar TNS»: TV auditorijas pētniecības evolūcijas nākamais solis ir hibrīdpētījumi

Vaicāts, vai ir iespējams precīzi izmērīt TV un radio auditoriju internetā, Traubergs atbildēja apstiprinoši, tomēr atzīmēja, ka Latvijā pašlaik tas netiek darīts. «Ja runājam konkrēti par TV auditorijas pētīšanu, tad nākamā tās evolūcija ir hibrīdmērījumi, kur mērījuma rezultāti tiek kombinēti, izmantojot vairākas pētījumu metodes un vairākus pētījumu paneļus. Viens no šādiem auditorijas pētījumiem ir pētījumu panelis par mājsaimniecībā esošajiem televizoriem. Tad ir panelis par interneta patēriņu. Tad attiecīgi ir vēl kaut kāds panelis ar kaut kādām tehnoloģijām, lai spētu nomērīt to pašu video saturu «Facebook»,» sacīja «Kantar TNS» rīkotājdirektors.

Viņš norādīja, ka Latvijā iespējams vienoties ar vietējām interneta lapām par kodu ievietošanu tajās, kas nomēra auditoriju. Tomēr tādas vietnes kā «Facebook» un «Google» neļaus trešajai pusei ievietot tādus kodus, jo tās minētos mērījumus industrijai nodrošina paši. Tas savukārt, pēc Trauberga teiktā, radījis diezgan daudz domstarpību par, piemēram, «Facebook» sniegto datu objektivitāti, tam uzrādot video skatīšanās rādītājus augstākus, nekā tie ir patiesībā. «Līdz ar to ir vajadzīgs kombinēt šīs daudzās un dažādās metodes, lai nomērītu kopīgo «total video» (kopējo video) reitingu TV saturam. Mēs šajā gadā esam sākuši par to runāt un domāt Latvijas tirgum. Arī TV kanāli no savas puses ir izrādījuši interesi,» sacīja «Kantar TNS» rīkotājdirektors.

Viņš uzsvēra, ka paši TV kanāli novēro, ka pieaug satura patēriņš internetā, par ko liecina vienlaicīga vairāku «video on demand» («video pēc pieprasījuma») platformu ieviešana Latvijā. «Ienāca «Netflix», «Lattelecom» izveidoja savu platformu «Shortcut», «Pirmais Baltijas kanāls» ar savu platformu «TVDom.tv», «TVPlay» jau kādu laiku bija, Latvijas Televīzija (LTV) uztaisīja «Replay». Tāpat kanālu mājaslapās pieejami video sižeti. Tas atkal iezīmē nākamo tendenci - tiešraides var jau redzēt «Facebook», un TV satura ražotāji, protams, redz, ka patēriņš tur ir,» norādīja Traubergs.

Tomēr minētais, pēc viņa teiktā, rada jautājumu, cik liela ir internetā patērētā TV satura attiecība pret kopējo TV satura patēriņu. Viņš skaidroja, ka globālā kontekstā saturu internetā patērē tikai 1% auditorijas, savukārt pārējie 99% to joprojām dara mājās pie televizora. Līdz ar to, vērtējot Latvijas TV reklāmas tirgu, 1% pašlaik vēl ir diezgan maza sadaļa, atzina «Kantar TNS» rīkotājdirektors.

Runājot par vidējā Latvijas iedzīvotāja satura patēriņa paradumiem, viņš pieņēma, ka internetā skatītā vai klausītā satura sadaļa pret to, kas tiek patērēta TV ekrānā, ir ļoti maza vai minimāla. Atsaucoties uz nesen Anglijā veiktu pētījumu par atšķirībām satura patēriņā TV ekrānos un citās ierīcēs, kur secināts, ka citos ekrānos TV saturs tika skatīts tikai 1,3% gadījumu, Traubergs pieņēma, ka Latvijā minētais īpatsvars varētu būt pat mazāks par 1%. «Protams, ņemot vērā mērķa grupas, iespējams, jauniešiem tas ir krietni augstāks. Tajā pašā laikā vecākajai auditorijai tas ir tuvu nullei,» sacīja Traubergs.

Taujāts par citu valstu pieredzi auditorijas mērījumu veikšanā internetā, «Kantar TNS» rīkotājdirektors norādīja, ka vairākās pasaules valstīs, piemēram, Nīderlandē vai Dānijā, ir jau gatavas mērījumu sistēmas, ar ko noteikt sasniegto auditoriju. «Arī šobrīd globāli ir redzams, ka valstīs, kur tiek veiktas kaut kādas TV metodoloģijas izmaiņas, visur jau tiek iets uz hibrīdpētījumiem, lai nomērītu visus ekrānus, ne tikai televizora ekrānu,» skaidroja Traubergs.

Tomēr viņš sacīja, ka ārvalstu pieredze auditorijas pētīšanā internetā parāda «diezgan bēdīgu ainu», jo tā joprojām ir maza, un TV kanāla interesēs ir nomērīt tikai sava sava satura patēriņu. «Kā mēs zinām, tad «YouTube» ir ļoti daudz cita satura - tas ir lietotāju video saturs, kas nevienu reklāmdevēju industrijā neinteresē. Teiksim, LTV interesē, cik skatās «Panorāmu» «Youtube» un cik tas ir pret viņu reitingu, ko skatās televīzijā. Viņus neinteresē citu lietotāju ieliktu kaķīšu video skatīšanās reitings vai kas tamlīdzīgs. Tā ka jā, kaut kādā brīdī mēs nonāksim līdz tādam tirgus briedumam, kad tirgum to būs svarīgi nomērīt, un tad arī domāsim, kā notiks nākamie soļi, un kaut kādas jaunas metodoloģijas un papildinājumi tiks ieviesti,» uzsvēra «Kantar TNS» rīkotājdirektors.