«Rīgas siltums» sāk masveidā atlaist darbiniekus

Zaudēta iepirkumu konkursa dēļ AS «Rīgas siltums» sākusi masveidā atlaist darbiniekus, svētdien vēstīja raidījums «LNT Ziņas».

«Kopumā tiks atlaisti 170 darbinieki - pirmajā piegājienā 53, otrajā 119 darbinieki,» neslēpj «Rīgas siltuma» pārstāve Agnese Bušta.

2015. gadā Valsts kontrole veikusi revīziju pašvaldības SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP), pēc tās iesakot ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu tehniskās apkopes nodrošināšanai organizēt iepirkumu konkursu. Piedāvājumus iesnieguši vairāki uzņēmumi, bet «Rīgas siltuma» iesniegtais piedāvājums neesot izskatīts, jo neesot pareizi iesniegts. «Bija trīs pretendenti, kas iesniedza savus piedāvājumus. Diemžēl «Rīgas siltums» piedāvājums neatbilda nolikuma prasībām, mums nebija iespēju slēgt līgumu ar «Rīgas siltumu»,» stāsta RNP pārstāvis Krists Leiškalns.

«Rīgas siltuma» speciālisti esot labākie savā jomā, jo tiek sagatavoti uzņēmuma mācību centrā. 20 gadu laikā uzņēmums izveidojis pamatīgu materiāli tehnisko bāzi, ir darbnīcas, aprīkotas automašīnas un tehnika avāriju novēršanai, tomēr neraugoties uz to, līgums ar «Rīgas siltumu» netiek slēgts. «Tas, ka mēs to spējam paveikt vislabāk, tā ir mūsu pārliecība, bet ja RNP izvēlējies citu kompāniju, tad viņi ir pārliecināti, ka spēs nodrošināt kvalitāti,» saka «Rīgas siltuma» pārstāve. Tikmēr RNP ir pārliecināts, ka jaunais sadarbības partneris strādās ne sliktāk kā iepriekšējais un klienti būs ieguvēji. Piegādātie pakalpojumi tagad būšot par 17% lētāki un to izjutīšot lielāka daļa klientu.

Atlaistie «Rīgas siltuma» darbinieki ir nerunīgi, taču viņu pārstāvis atklāj, ka uzņēmums «Siltumserviss Rīga», ar ko noslēgts līgums, esot ziedotājs kādam no pašvaldībā valdošajiem politiskajiem spēkiem. «Tur apakšā ir politika, mēs redzam tikai aisberga augšu, patiesībā darījumam ir spilgta korupcijas izpausme, jo «Rīgas siltums» ir valsts uzņēmums, kas maksā peļņu Valsts kasē. Bet konkursa rezultātā valsts zaudē privātai kompānijai,» norāda «Rīgas siltums» atlaisto darbinieku pārstāvis Oļegs Gerasimovs.

Līgums noslēgts uz pieciem gadiem, un RNP neesot pamats apšaubīt ne tā norisi, ne arī jauno darbu veicēju. Tikmēr uzņēmums «Rīgas siltums» atlaistajiem darbiniekiem sniedzot atbalstu jaunu darba devēju meklēšanā.