23% atmet apņemšanos dzīvot sportiskāk jau pēc pirmā mēneša

Cilvēku apņemšanās līdz ar Jauno gadu sportot vairāk ir viegli nolasāma. Gada beigās iegādājoties Veselības apdrošināšanas polises, parasti ir paaugstināta interese par Sporta nodarbību seguma iekļaušanu. Decembrī un janvārī tradicionāli pieaug arī nopirkto sporta klubu abonementu skaits. Taču jau februārī seko kritums, sportotāju skaitam sarūkot teju par ceturtdaļu. 2017. gadā kritumu gan nedaudz kompensēja peldēšanas nodarbību daudzuma pieaugums.

Pēc laiskā februāra pērn cilvēki ievērojami aktivizējās martā, iegādāto sporta klubu abonementu skaitam pieaugot par 33%. Tas bija pat par desmito daļu lielāks nekā janvārī.

«Lai arī daudzi cilvēki vairāk sportot apņemas Vecgada vakarā, liela daļa no viņiem šo solījumu sev sāk pildīt vien pavasarī, kad krīt biezās ziemas drēbes un apkārtējie var labāk novērtēt ieguldītās pūles. Līdz ar to pieaug motivācija cītīgi apmeklēt treniņus, ar ko ziemas mēnešos daudziem ir grūtības. No tā izriet, ka, izvēloties Veselības apdrošināšanas polisi, vajadzētu domāt ilgtermiņā, un apsvērt Sporta nodarbību seguma iekļaušanu tajā pat tad, ja tuvākajos mēnešos nav plānots uzsākt sportiskas aktivitātes,» iesaka BTA Baltijas risku parakstīšanas departamenta direktors Ivo Danče.

Interesanti, ka gadsimta sākumā jaunu gadu ar apņemšanos vairāk sportot lielākoties iesāka sievietes, bet tagad izmaksu statistika starp dzimumiem ir izlīdzinājusies, kas liecina, ka arī vīrieši vēlas būt fiziski aktīvāki.

Aktīvākie sporta zāles apmeklētāji ir biroju darbinieki no IT, komunikācijas pakalpojumu un finanšu nozares. Lielai daļai šo cilvēku darba diena paiet pie datora, ar maz kustībām, tādēļ sporta zāles apmeklējums ir labs veids, kā izkustēties.