«Indexo» izstrādājusi likuma grozījumus pensiju uzkrājuma mantošanai

«Likuma grozījumiem jānodrošina mirušā otrā pensiju līmeņa dalībnieka mantinieku tiesības, tajā pašā laikā aizsargājot mirušā apgādājamo tiesības saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju pilnā apmērā. Sadarbojāmies ar zvērinātu advokātu biroju «Sorainen» un izstrādājām grozījumu projektu, ņemot vērā visu iesaistīto pušu intereses,» teica Kreicbergs, informējot, ka izstrādātie grozījumi likumā ceturtdien nosūti atbildīgajām Saeimas komisijām.

Tostarp izstrādātais grozījumu projekts paredz noteikt, ka fondēto pensiju kapitāls tiek mantots pilnā apmērā, ja mirušajam nav bijuši apgādājamie, bet, ja mirušajam ir bijuši apgādājamie, tiek mantota daļa kapitāla, kamēr pārējais kapitāls tiek pārskaitīts valsts speciālajā pensiju budžetā apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksai.

«Fondētās pensijas kapitāls ir īpašums, bet esošā kārtība nepamatoti atsavina šo īpašumu fondēto pensiju shēmas dalībnieka nāves gadījumā. Saglabājot un nesamazinot likumā noteikto personu tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju, likumprojekts paredz tiesības saņemt fondētās pensijas kapitālu mantojumā. Turklāt mantiniekam jābūt tiesībām izvēlēties ne tikai pievienot mantoto fondētās pensijas kapitālu viņa fondētās pensijas kapitālam, bet arī saņemt to naudas izteiksmē norēķinu kontā,» piebilda «Sorainen» zvērināts advokāts Valts Nerets.

«Indexo» un «Sorainen» piedāvā likumā noteikt - ja fondēto pensiju shēmas dalībnieks miris pirms vecuma pensijas pieprasīšanas un viņa apgādībā ir bijuši ģimenes locekļi, kuriem saskaņā ar likumu «Par valsts pensijām» ir tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju (apgādājamie), daļu fondētās pensijas kapitāla, kas reģistrēts līdz fondēto pensiju shēmas dalībnieka nāves dienai, ieskaita valsts pensiju speciālajā budžetā un ņem vērā, aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju, bet atlikušo daļu ir tiesības saņemt viņa mantiniekiem.

Mirušā fondēto pensiju shēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitāla daļu, ko ieskaita valsts pensiju speciālajā budžetā un ņem vērā, aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju, piedāvāts aprēķināt šādā apmērā: ja mirušajam ir bijis viens apgādājamais - 50% no fondētās pensijas kapitāla; ja mirušajam ir bijuši divi apgādājamie - 75% no fondētās pensijas kapitāla; ja mirušajam ir bijuši trīs un vairāk apgādājamie - 90% no fondētās pensijas kapitāla.

Tāpat piedāvāts noteikt - ja fondēto pensiju shēmas dalībnieks miris pirms vecuma pensijas pieprasīšanas un viņam nav bijuši apgādājamie, visu fondētās pensijas kapitālu, kas reģistrēts līdz fondēto pensiju shēmas dalībnieka nāves dienai, ir tiesības saņemt viņa mantiniekiem. Savukārt, ja visi apgādājamie ar iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) ir atteikušies no fondētās pensijas kapitāla izmantošanas apgādnieka zaudējuma pensijas aprēķinam, tad visu fondētās pensijas kapitālu, kas reģistrēts līdz fondēto pensiju shēmas dalībnieka nāves dienai, ir tiesības saņemt viņa mantiniekiem. Šādas atteikuma tiesības apgādājamie var izmantot līdz brīdim, kad kādam apgādājamajam ir piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija, kuras aprēķinā izmantots mirušā fondēto pensiju shēmas dalībnieka fondētais pensijas kapitāls.

Piedāvāts arī noteikt, ka VSAA 10 darbadienu laikā pēc fondēto pensiju shēmas dalībnieka mantinieka iesnieguma saņemšanas uz mantojuma vai tiesas nolēmuma pamata, ja mantinieks ir fondēto pensiju shēmas dalībnieks, pēc mantinieka izvēles vai nu pievieno mantoto fondētās pensijas kapitālu viņa fondētās pensijas kapitālam, vai arī to pārskaita viņa kredītiestādes kontā, bet, ja mantinieks nav fondēto pensiju shēmas dalībnieks, mantoto fondētās pensijas kapitālu pārskaita viņa kredītiestādes kontā.

Izstrādātais priekšlikums arī paredz, ka notāram, kurš izskata mantojuma lietu, kā arī tiesai un prokuratūrai, ja ziņas nepieciešamas mantojuma lietā fondēto pensiju shēmas dalībnieka nāves gadījumā, VSAA jāsniedz ziņas par fondēto pensiju shēmas dalībnieka - mantojuma atstājēja - uzkrāto fondētās pensijas kapitālu.