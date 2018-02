«Coca-Cola HBC»: Bezalkoholisko dzērienu segmentā Latvijā konkurence ir gana intensīva

«Bezalkoholisko dzērienu segmentā konkurence ir gana intensīva, un to veicina fakts, ka šī kategorija ir pievilcīga no tās turpmākās izaugsmes perspektīvas. Ja mēs salīdzinām bezalkoholisko dzērienu patēriņu uz vienu iedzīvotāju Latvijā un Eiropā, tad redzam, izaugsmes iespējas pastāv visās kategorijās. Latvijas ražotājiem izaicinājums ir pareizās stratēģijas izvēle un patērētāju vajadzību un to izmaiņu izpratne, lai spētu piedāvāt īsto produktu, kas panāks patēriņa pieaugumu,» teica Koroļova.

Viņa piebilda, ka no bezalkoholisko dzērienu segmentā ūdens ir viena no straujāk augošajām un izmēra ziņā nozīmīgākajām kategorijām, kam seko gāzētie dzērieni. Pārējās divas kategorijas – enerģijas un sporta dzērieni, katru gadu arvien aug, lai gan sporta dzērienu kategorija vēl aizvien ir salīdzinoši neliela. Lai gan kopumā bezalkoholisko dzērienu kategorija Latvijā ir arvien augoša, tomēr par ikviena ražotāja lielāko izaicinājumu ir kļuvusi Latvijas iedzīvotāju skaita straujā samazināšanās.

Kompānijas pārstāvji aģentūru LETA informēja, ka «Coca-Cola» ar jaunu produktu, «premium» klases gatavās ledus tējas zīmolu «Fuzetea» plāno iekarot ledus tēju kategoriju Latvijā, vienlaikus tuvojoties savam mērķim - kļūt par pilna klāsta dzērienu ražotāju.

Koroļova atzīmēja, ka 2018. gada janvārī, «Fuzetea» tika ieviests 37 Eiropas tirgos, padarot to par lielāko produkta pieteikumu kopš «Coca-Cola Zero» ieviešanas 2006.gadā. «Mūsu mērķis ir pārdefinēt lietošanai gatavo dzērienu tējas kategoriju, pārveidojot to aizvien vairāk. Mums ir spēcīgi reklāmas plāni Latvijā, kas ietver vidi un sociālos medijus, un klienti var izbaudīt neaizmirstamu pieredzi arī tirdzniecības vietās,» uzsvēra kompānijas pārstāve, «Fuzetea» ieviešanā Latvijā ieguldīto investīciju apmēru neatklājot.

Kompānijas pārstāvji arī uzsvēra, ka Latvijā "Coca-Cola Baltics" jaunā produkta ieviešana vienlaikus nozīmē arī atvadīšanos no uzņēmuma iepriekš ražotā ledus tējas zīmola "Nestea", līdz ar Fuzetea" cenšoties iedzīvināt atkārtotu interesi par ledus tēju kategoriju.

Jau ziņots, ka «Coca-Cola Baltics» ceturtdien iepazīstinās ar savu jauno ledus tējas zīmolu «Fuzetea», kas ir «premium» klases gatavās ledus tējas zīmols ar samazinātu cukura daudzumu, kas šobrīd pieejams 89 pasaules valstīs. Latvijas tirgū pieejamas piecas garšu kombinācijas.

Informācija kompānijas mājaslapā liecina, ka Baltijā uzņēmumu «Coca-Cola» pārstāv meitas uzņēmums «Coca-Cola Balti Jookide», kas ir atbildīgs par zīmoliem un mārketinga kampaņas vadīšanu. Kompānijas pudeļu iepildīšanas partneris Latvijā ir «Coca-Cola Hellenic Bottling Company» un tā meitas uzņēmums «Coca-Cola HBC Latvija», kas organizē produktu ražošanu, loģistiku un vairumtirdzniecību.