Lai gaļas liellopu nozare izdzīvotu, jāpaaugstina kvalitāte un jāizglīto pircēji

7.februārī notika LOSP gaļas liellopu nozares darba grupā kopā sanāca nozares pārstāvji, lai vienotos par tālākajām darbībām un virzieniem, kā nozarei attīstīties un būt dzīvotspējīgai pašai par sevi, nekoncentrējoties uz valsts un Eiropas Savienības atbalsta mehānismiem.

Diskusijā izkristalizējās jautājums par to, ka liellopu gaļas saimniecībām jau tagad jāsāk plānot un izprast situāciju, kas varētu rasties pēc 2020.gada pie nosacījuma, ja atbalsts mazāk labvēlīgiem apvidiem, brīvprātīgi saistītais atbalsts un bioloģiskie maksājumi gaļas liellopu audzētajiem būtiski samazināsies. 2020.gads strauji tuvojas, un katrai saimniecībai pašai jāizvērtē iespējamie situācijas scenāriji un risinājumi.

LOSP dalīborganizācijas Latvijas Jauno Zemnieku klubs pārstāve Alma Bērziņa pastāstīja, ka sapulcē tika aktualizēti jautājumi par kvalitatīvi nobarotiem jaunlopiem un gaļas ražošanu un kvalitatīvu vaislas dzīvnieku audzēšanu. «Abos gadījumos nepieciešams izglītot lauksaimniekus par to, kā izaudzēt kvalitatīvu produkciju, neatkarīgi no tā, ko paši nolēmuši ražot, jo tikai kvalitatīvs produkts var saņemt augstu cenu un nodrošināt saimniecības dzīvotspēju ilgtermiņā. Lai ieņemtu vietu maksātspējīgākos tirgos, saimniekiem ir jāstrādā kopīgi pie apjomu nodrošināšanas, un paralēli tam visam steidzami jāmācās pāriet uz rentablu ražošanu, lai izdzīvotu arī bez subsīdijām,» uzsvēra Bērziņa.

Viņa piebilda, ka liellopu gaļas nozarē Latvijā ir svarīgi arvien mērķtiecīgāk strādāt pie iedzīvotāju izglītošanas par to, kas ir kvalitatīva liellopa gaļa un kā to atšķirt milzīgajā piedāvājuma klāstā no zemākas kvalitātes produkcijas, lai radītu tai stabilu ilgtermiņa pieprasījumu pēc vietējās liellopu gaļas Latvijā

LOSP ir Latvijas lielākā un nozīmīgākā nacionālā līmeņa lauksaimnieku konsultatīvā padome, kas apvieno 60 lauksaimniecības nozaru un daudznozaru valsts līmeņa nevalstiskās organizācijas un kopumā pārstāv vairāk nekā 14 200 ražojošo lauksaimnieku. LOSP iesaistās Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā sadarbībā ar valsts likumdevējiem, valsts pārvaldes institūcijām, ZM un citiem sociālajiem sadarbības partneriem.