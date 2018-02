Apgrozījums no izlozēm un azartspēlēm pērn Latvijā pieaudzis par 13,2%

Tostarp kompāniju ieņēmumi no azartspēlēm 2017.gadā auguši par 11,6%, sasniedzot 244,222 miljonus eiro, bet ieņēmumi no izlozēm palielinājušies par 25,2% un bija 36,699 miljoni eiro.

Tāpat inspekcijas apkopotie dati liecina, ka ieņēmumos no azartspēlēm lielākais īpatsvars pērn bija ieņēmumiem no azartspēļu automātiem - pagājušajā gadā ieņēmumi no azartspēļu automātiem bija 196,315 miljonu eiro apmērā, kas ir par 7,8% vairāk nekā 2016.gadā.

Seko ieņēmumi no interaktīvajām azartspēlēm, kas pērn bija 28,126 miljonu eiro apmērā, uzrādot pieaugumu par 53,5%, tostarp ieņēmumi no kazino spēles auguši par 78,9%, sasniedzot 17,924 miljonus eiro, ieņēmumi no totalizatora - par 22,6%, sasniedzot 9,974 miljonus eiro, bet ieņēmumi no kāršu spēles - par 34,9%, sasniedzot 228 tūkstošus eiro.

Ieņēmumi no spēļu galdiem (rulete, kārtis) pagājušajā gadā bija 17,121 miljona eiro apmērā, kas ir par 6,9% vairāk nekā gadu iepriekš, ieņēmumi no totalizatora punktiem - 2,378 miljoni eiro, kas ir par 11,8% vairāk, bet ieņēmumi no bingo spēļu zālēm - 283 tūkstoši eiro, kas ir kritums par 15,1%.

«Kopējos azartspēļu ieņēmumos īpatsvara apmēru palielina interaktīvo azartspēļu piedāvājums,» atzīmēja Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, piebilstot, ka 2016.gadā interaktīvo azartspēļu ieņēmumu īpatsvars bija 7% no kopējiem azartspēļu ieņēmumiem, bet 2017.gadā interaktīvo azartspēļu īpatsvars sasniedza 10%.

Vienlaikus kopējais izložu un azartspēļu kompāniju apgrozījums pagājušajā gadā pieaudzis par 12,7%, sasniedzot 297,919 miljonus eiro.

Tāpat inspekcijā norādīja, ka 2017.gadā Latvijas azartspēļu tirgū ienāca jauns dalībnieks - «Storm International». Globālais kazino attīstītājs un operators, kas pārstāv daļu no «Shangri La» kazino tīkla, izveidoja kazino «SL Casino Riga» pēc rekonstrukcijas jaunatvērtajā viesnīcā «Grand Hotel Kempinsky Riga». Kazino, kas paredzējis VIP klientu nišas attīstību, darbu sāka 17.novembrī.

Savukārt gada nogalē azartspēļu licenci darbībai interaktīvajā vidē saņēmusi kompānija «PAF Latvija», kas ir Ālandu salās bāzētā interaktīvo azartspēļu operatora meitassabiedrība. «PAF Latvija» darbību plāno sākt 2018.gada pirmajā ceturksnī.

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija darbu sāka 1998.gadā un realizē valsts politiku izložu un azartspēļu organizēšanā. Iestādes galvenie uzdevumi ir nodrošināt, lai azartspēles patērētājiem ir drošas, azartspēļu un loteriju organizētāji atbilst likumā noteiktajām prasībām, kā arī nodrošināt azartspēļu un loteriju kontroli un uzraudzību, lai tās tiktu organizētas tikai atbilstoši valsts normatīvo aktu prasībām, un nodrošināt patērētāju interešu aizsardzību, kā arī veidot ieguldījumu, lai samazinātu iespējamo sociālo risku, kas saistīts ar azartspēlēm.