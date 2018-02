Savicka un Belēviča uzņēmums ražos zāļu aktīvās vielas Vidusāzijas valstīm

AS «Latvijas Gāze» padomes priekšsēdētāja vietnieka, SIA «Itera Latvija» valdes priekšsēdētāja un AS «Dinamo Rīga» padomes priekšsēdētāja Jura Savicka kopā ar bijušo veselības ministru Gunti Belēviču dibinātais uzņēmums AS «SVC Group» ražos zāļu aktīvās vielas, ko plānots realizēt Vidusāzijas valstīs, pastāstīja Belēvičs.