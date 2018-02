LVRTC: Zaķusalas TV torņa rekonstrukcija izmaksās vairākus desmitus miljonu eiro

Provizoriskā izmaksu tāme būs zināma šā gada novembrī, bet pēc pašreizējām aplēsēm TV torņa rekonstrukcijas izmaksas būs vairāki desmiti miljoni eiro. «Objekts ir vērienīgs, kā nekā augstākā brīvi stāvošā būve Eiropas Savienībā (ES), un darbi ir apjomīgi. Kopumā tie būs vairāki desmiti miljoni eiro. Pagaidām gan negribas spekulēt par precīzām izmaksām,» teica Bokta.

Viņš norādīja, ka TV torņa rekonstrukcijas tehniskā būvprojekta izstrāde notiek atbilstoši plānam. «Līgumā paredzēts, ka šā gada novembrī tehniskais projekts tiks nodots mums, lai mēs varētu sākt projekta tehnisko ekspertīzi un pēc tam iegūt nepieciešamos saskaņojumus no būvvaldes un citām organizācijām. Tas varētu aizņemt vēl pusgadu. Darbi notiek ļoti intensīvi. Sarunas ar iesaistītajām iestādēm, piemēram, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, būvvaldi u.c., notiek visu laiku, un nebūs tā, ka tikai pašās beigās būvvalde ieraudzīs projektu,» klāstīja Bokta un piebilda, ka tāpat ir sākta publiska diskusija par to, kādas ekspozīcijas varētu iekļaut TV torņa publiski pieejamajā zonā.

Ja viss turpinās noritēt atbilstoši iecerētajam, jau gada beigās LVRTC varētu sākt iepirkumu procedūras būvnieku atlasei. «Brīdī, kad mēs esam saņēmuši TV torņa rekonstrukcijas tehnisko projektu un zinām pietiekami precīzi, kādas ir izbūvējamās platības, kādi tehniskie risinājumi, kādas konstrukcijas paredzētas u.tml., mēs varētu sākt būvnieku atlasi. Kad būsim saņēmuši tehniskā projekta ekspertīzes atzinumu un gala apstiprinājumu no būvvaldes, tad varēsim iet arī otru riņķi jeb tikt pie potenciālām piedāvājuma cenām. Mūsu plāns ir nākamajā gadā noslēgt līgumu par būvniecību, vienlaikus tas arī nozīmē torņa slēgšanu publiskajai piekļuvei,» teica LVRTC vadītājs.

Viņš gan uzsvēra, ka tas ir vēlamais scenārijs, bet līdz gada beigām vēl daudz kas var plānus izjaukt. «Piemēram, var tehniskā projekta ekspertīzēs atklāt kādu papildus risināmu lietu, projekta mērogs un sarežģītība var prasīt būvvaldē u.c. iestādēs garākus skaņojuma laikus, iepirkums var ievilkties pārsūdzību dēļ u.tml. Tāpēc iepirkumus vēlamies sākt pietiekami laicīgi, jo rēķināmies ar lielu interesi. Negribētos, ka projekts mums ir uz rokas, bet iepirkuma procesu dēļ ilgstoši netiekam pie līguma, tāpēc, kur vien iespējams, darbus sāksim laicīgi,» norādīja Bokta.

Vienlaikus viņš atzina, ka nākamais gads būvniecības iepirkumu sludināšanai varētu būt izaicinošs, ņemot vērā, ka šobrīd sācies ļoti aktīvs Eiropas fondu apguves process un būvniekiem darba netrūkst. Tas varētu atsaukties kā uz darbu ātrumu, tā uz cenu.

Savukārt, runājot par to, kā tiks finansēta TV torņa rekonstrukcija, Bokta uzsvēra, ka no valsts nauda projekta realizācijai netiks prasīta. «Finansējums būs kombinēts - gan savi uzņēmuma līdzekļi, gan redzam iespēju iegūt finansējumu, daļēji atsavinot jau esošos īpašumus. Ja mums atļautu uzkrāt dividendes, iespējams, nepieciešamais ārējais finansējums būtu mazs, bet, ja tas nebūs iespējams, tad aizņemsimies no ārējiem finanšu avotiem. No valsts naudu neprasīsim,» norādīja LVRTC vadītājs un piebilda, ka daļu investīciju varētu segt arī līdz ar torņa rekonstrukciju radītais bizness.