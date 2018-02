Putniņš: Turpmākais «ABLV Bank» liktenis ir atkarīgs no ECB

AS «ABLV Bank» liktenis ir atkarīgs no Eiropas Centrālās bankas (ECB) turpmākajiem lēmumiem, šodien preses konferencē sacīja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) vadītājs Pēters Putniņš. Viņš uzsvēra, ka «ABLV Bank» darbību uzrauga ECB, tāpēc bankas liktenis būs atkarīgs no ECB lēmumiem.