«ABLV Bank» noguldījumos pērn septembra beigās bija piesaistījusi 2,675 miljardus eiro

«ABLV Bank» 2017.gada septembra beigās pēc piesaistīto noguldījumu apmēra bija otra lielākā banka Latvijā.

Tostarp uzņēmumu noguldījumi «ABLV Bank» septembra beigās bija 2,195 miljardu eiro apmērā, bet privātpersonu - 480,5 miljonu eiro apmērā. Pieprasījuma noguldījumi «ABLV Bank» septembra beigās bija 2,588 miljardu eiro apmērā, bet termiņnoguldījumi - 87,1 miljona eiro apmērā.

Vienlaikus «ABLV Bank» 2017.gada pirmā pusgada pārskats liecina, ka bankas koncerna divdesmit lielākie klienti pēc noguldījumu apmēra jūnija beigās veidoja 15,1% no kopējā koncerna noguldījumu apmēra, savukārt bankas divdesmit lielākie klienti pēc noguldījumu apmēra veidoja 15,2% no kopējā bankas noguldījumu apmēra. No kopējā koncerna un bankas piesaistīto noguldījumu apmēra 83,9% bija piesaistīti no klientiem, kuru patiesā labuma guvēji ir NVS valstu rezidenti.

Asociācijas dati arī liecina, ka «ABLV Bank» 2017.gada jūnija beigās bija 21 589 klienti, tostarp 9356 juridiskās personas un 12 233 fiziskās personas. Bankas internetbankai bija 14 300 aktīvo lietotāju.

Jaunākos datus par «ABLV Bank» klientu bāzi bankas pārstāvji pagaidām aģentūrai LETA nav snieguši.

Noguldījumu garantiju fondā (NGF) šobrīd ir uzkrāti 158 miljoni eiro.

Neatkarīgi no noguldījuma izdarīšanas dienas garantētā atlīdzība vienam noguldītājam ir ne vairāk kā 100 000 eiro. Tāpat Noguldījumu garantiju likums nosaka noguldījumu kategorijas, kurām papildus garantētajai atlīdzībai piemērota papildu aizsardzība līdz 200 000 eiro. Nosacījumi, lai saņemtu papildu kompensāciju ir: līdzekļi klienta-privātpersonas kontā tika ieskaitīti ne agrāk, ka trīs mēnešu pirms noguldījumu nepieejamības dienas, tie veidojas no personai piederoša dzīvojamā nekustamā īpašuma pārdošanas, izmaksāti sociālam mērķim (piemēram, maksājums no laulātā šķiršanās gadījumā) vai kā kompensācija par krimināla rakstura kaitējumiem vai personas nepatiesu notiesāšanu.

Pēc aktīvu apmēra «ABLV Bank» 2017.gada septembra beigās bija trešā lielākā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem - Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei - uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 87,03% no bankas pamatkapitāla. «ABLV Bank» obligācijas kotē biržas «Nasdaq Riga» parāda vērtspapīru sarakstā. «ABLV Bank» atrodas tiešā ECB uzraudzībā.

Kā ziņots, FKTK naktī uz sestdienu nolēma, ka «ABLV Bank» ir iestājusies noguldījumu nepieejamība.

FKTK padome, ņemot vērā, ka ECB nav devusi instrukciju atcelt noteiktos maksājumu ierobežojumus, ir pieņēmusi lēmumu par noguldījumu nepieejamību, lai varētu nodrošinātu garantēto atlīdzību izmaksu sākšanu bankas klientiem. Noguldījumu nepieejamība bankā iestājas, ja FKTK ir konstatējusi, ka noguldījumu piesaistītājs, proti, banka nespēj izmaksāt saviem klientiem viņu bankas kontā esošos naudas līdzekļus jeb noguldījumus, un FKTK padome pieņem lēmumu par noguldījumu nepieejamības iestāšanos.

FKTK atgādina, ka šajā garantēto atlīdzību izmaksas gadījumā Latvijas Noguldījumu garantiju fonda (NGF) līdzekļi atlīdzību izmaksai netiks izmantoti, jo «ABLV Bank» ir pietiekami likvīdie aktīvi. Garantēto atlīdzību izmaksai Latvijas «ABLV Bank» klientiem pēc pašreizējiem aprēķiniem, ir nepieciešami apmēram 470 miljoni eiro, kurus «ABLV Bank» varot nodrošināt.

FKTK padomes lēmums par AS «ABLV Bank» noguldījumu nepieejamības iestāšanos pēc būtības nozīmē, ka tuvākajā laikā var tikt uzsākts bankas likvidācijas process, paziņojumā atzīst «ABLV Bank».

«ABLV Bank» uzskata, ka tā izpildīja visas regulatora prasības, lai atjaunotu darbību. Četru darba dienu laikā banka likviditātes stiprināšanai banka akumulējusi vairāk nekā 1,36 miljardus eiro, nodrošinot 86% no visiem pieprasījuma depozītiem. Bankas pārstāvji uzskata, ka tas bijis pilnīgi pietiekami, lai banka atsāktu maksājumu veikšanu un izpildītu klientu pieprasījumus.

FKTK lēmumu «ABLV Bank» saista ar politiskiem apsvērumiem.