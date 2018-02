Aicina liegt apsardzes pakalpojumu nodrošināšanā algot apakšuzņēmējus

Asociācija ir izsūtījusi vēstules tādām institūcijām kā Iekšlietu ministrija, Valsts policija, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija u.c., lai pievērstu to uzmanību pēc tam, kad publiskajā telpā tika izplatīta informācija par apsardzes uzņēmumu SIA «Koblenz», kura apakšuzņēmumam SIA «Termolate» nodokļu parāds sasniedzis teju 219 000 eiro, un tas izmantojis vēl citu apakšuzņēmumu, kas darbiniekiem nav izmaksājis algas vairāku mēnešu garumā.

DNKA jau iepriekš uzraugošajām institūcijām norādījusi, ka apakšuzņēmumu izmantošana, sniedzot fiziskās apsardzes pakalpojumus, ir nepamatota un tikai veicina ēnu ekonomiku valstī. Tā vietā, lai fiziskās apsardzes nodrošināšanā izmantotu apakšuzņēmumus, uzņēmumam jāpieņem darbā papildu darbinieki, lai spētu sniegt kvalitatīvu pakalpojumu. Izmantojot apakšuzņēmumu shēmas, notiek izvairīšanās no nodokļu nomaksas, un pārsvarā gadījumu apakšuzņēmumi tiek likvidēti pēc nodokļu parāda aprēķina un problēmu rašanās. Turklāt Valsts ieņēmumu dienests arī iepriekš norādījis, ka apakšuzņēmumu izmantošana fiziskajā apsardzē rada būtiskas riskus nodokļu maksāšanai.

DNKA valdes priekšsēdētājs Arnis Vērzemnieks skaidroja, ka apsardzes nozare ir viena no licencētajām jomām, kurai piemērots īpašs regulējums, līdz ar to svarīgi ieviest stingrākas prasības, lai izvairītos no nelikumīgām darbībām, novērstu nodokļu aizplūšanu no valsts budžeta un nodrošinātu adekvātas darba tiesiskās attiecības darbiniekiem. «Sabiedriskās drošības interesēs ir nepieciešams spert radikālus soļus, lai pārtrauktu apsardzes nozarē valdošo tiesisko nihilismu, kas ir novedis pie acīmredzamas nesodāmības sajūtas un klajas ņirgāšanās par valsti,» sacīja Vērzemnieks.

Viņš norādīja, ka DNKA ieskatā minētais gadījums uzskatāmi parāda, ka nesakārtoto likumu un uzraugošo iestāžu nespēja risināt problēmas apsardzes nozarē pēc būtības sekmē to, ka apsardzes darbinieki nesaņem atalgojumu par godīgi paveikto darbu un tiek pārkāptas viņu darba tiesiskās attiecības. «2016. gadā tika veiktas izmaiņas Apsardzes likumā, kas noteica, ka apakšuzņēmējs nav tiesīgs nodot tālāk citiem izpildītājiem savu saistību izpildi. Īpaši aktuāli šis ir publisko iepirkumu organizēšanā, jo pašlaik tajos cena ir galvenais kritērijs, bet negodīgie uzņēmumi cenu pazemina uz nodokļu un algu rēķina. Diemžēl līdz šim veiktie grozījumi nav devuši cerētos rezultātus,» secināja asociācijas valdes priekšsēdētājs.

DNKA dibināta 2013.gada 25.jūnijā, un tās dibinātāji ir divi no apsardzes nozares lielākajiem uzņēmumiem - AS «G4S Latvia» un SIA «Grifs AG». Asociācijā ietilpst arī apsardzes uzņēmumi SIA «Securitas Latvia» un SIA «LDz Apsardze».