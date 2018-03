«ABLV Bank» klientiem sāks izmaksāt garantētās atlīdzības

FKTK Noregulējuma un garantiju fonda daļas vadītāja Jeļena Ļebedeva iepriekš žurnālistiem sacīja, ka 87,8% «ABLV Bank» klientu tiks segti pilnībā visi noguldījumi, tostarp no iekšzemes klientiem visi noguldījumi tiks segti 97,8%.

Kopumā «ABLV Bank» ir 22 830 klientu, tostarp iekšzemes klientu skaits ir 8468, no tiem 7418 ir fiziskas personas, bet 1050 ir juridiskas personas. Starp 14 362 ārvalstu klientiem ir 9268 juridiskas personas un 5094 fiziskas personas

Garantētā atlīdzība segs noguldījumu 20 051 klientam, bet pilnā apmērā noguldījumi netiks segti 2779 klientiem, no tiem 184 ir vietējie klienti, pārsvarā juridiskas personas. No 2595 ārvalstu klientiem, kuriem noguldījums pilnībā netiks segts, ir 1859 juridiskas personas un 736 fiziskas personas.

Ļebedeva informēja, ka šajā garantēto atlīdzību izmaksas gadījumā Latvijas Noguldījumu garantiju fonda (NGF) līdzekļi atlīdzību izmaksai netiks izmantoti, jo «ABLV Bank» ir pietiekami daudz līdzekļu. Garantēto atlīdzību izmaksai «ABLV Bank» klientiem ir nepieciešami 480 miljoni eiro, kurus «ABLV Bank» jau ieskaitījusi FKTK kontā, kurā tiek glabāti NGF līdzekļi. Katram klientam, kura noguldījumi bankā nepārsniedz 100 000 eiro, tiek atmaksāti visi līdzekļi līdz šai summai.

«Raiti sākot garantēto atlīdzību izmaksas, mēs radām drošības sajūtu visiem banku klientiem, jo nostiprinās pārliecība, ka garantiju sistēma strādā un Latvijas banku klienti ir valsts aizsardzībā, tas attiecas gan uz iekšzemes, gan ārvalstu klientiem Latvijā neatkarīgi no to izcelsmes valsts,» sacīja Ļebedeva.

FKTK ir izvēlējusies uzticēt garantēto atlīdzību izmaksu veikt bankai «Citadele», izvērtējot bankas klientu interesēm atbilstošāko risinājumu un ņemot vērā tās tehnisko nodrošinājumu pēc iespējas ātrākai garantēto atlīdzību izmaksu sākšanai, kā arī ievērojot līdzšinējo pieredzi sadarbībā ar šo banku. FKTK un banka «Citadele» ir sadarbojušās arī garantēto atlīdzību izmaksu nodrošināšanā «Latvijas krājbankas» klientiem 2011.gadā.

«ABLV Bank» klienti varēs pieteikties garantētas atlīdzības izmaksām bankas «Citadele» četrās filiālēs Rīgā - bankas galvenajā birojā Rīgā, Republikas laukumā 2A, filiālē «Skanste», «Laimdota» un «Mols», kā arī vienā filiālē Jūrmalā, savukārt ārvalstu klienti aicināti vērsties bankas «Citadele» galvenajā birojā Rīgā, Republikas laukumā 2A bankas norādītajā darba laikā. Banka «Citadele» ir gatava nodrošināt šo filiāļu darba laiku turpmākajās nedēļās līdz deviņiem vakarā, ja tas būs nepieciešams.

Bankas «Citadele» valdes priekšsēdētājs Guntis Beļavskis žurnālistiem sacīja, ka bankas pieredze un reputācija noziedzīgi iegūtu līdzekļu atmazgāšanas novēršanas (AML) un atbilstības jomā, kā arī iepriekšējā pieredze un sadarbība ar NGF saistībā ar valsts garantēto atlīdzību izmaksu ļaus veikt šo darbu kvalitatīvi. «Mums ir laba reputācija AML jomā un ļoti zema riska apetīte, kā arī augsts atbildības līmenis klienta dokumentācijas pārbaudē. Būtībā visas bankas sistēmas jau ir gatavas izmaksām, tikai jāielādē nākamais fails,» viņš teica.

Beļavskis uzsvēra, ka galvenais bankas «Citadele» uzdevums ir identificēt klientu un pārskaitīt naudu uz tā paša klienta kontu. Identificēšanai būs ļoti stingra pieeja, ja klientu neizdosies identificēt, vai arī pēc naudas ieradīsies pilnvarotas personas, tad naudas izmaksa netiks veikta. Viņš piebilda, ka vietējie klienti, kuriem ir konts kādā Latvijas bankā, tiek uzskatīti par zema riska klientiem.

«Tāpat naudas izmaksa netiks veikta klientiem, kuri būs iekļauti jebkādos sankciju sarakstos. Tādā gadījumā darījums tiks ielikts gaidīšanas režīmā, kamēr būsim droši par klientu. Domāju, ka pie mums neieradīsies tādi cilvēki, kas nevēlas tapt identificēti,» skaidroja Beļavskis.

Ja klients piecu gadu laikā naudu neizņems, tā paliks NGF, piebilda Ļebedeva.

Ikvienam Latvijas iedzīvotājam un juridiskajai personai ir iespēja atvērt bankā «Citadele» kontu jebkurā sev ērtā bankas filiālē visā Latvijā un pēc tam pieteikties atlīdzības saņemšanai, izmantojot internetbanku. Banka «Citadele» Latvijā kopumā ir 30 filiāles. Valsts garantētā atlīdzība tiks pārskaitīta uz klienta norādīto kontu jebkurā bankā.

Atbilstoši Noguldījumu garantiju likumam valsts garantēto atlīdzību var saņemt «ABLV Bank» Latvijas un starptautiskie klienti - privātpersonas un juridiskās personas -, kam «ABLV Bank» ir noguldījumi. Valsts garantētā atlīdzība attiecas uz visiem noguldītāja līdzekļiem - gan uz termiņnoguldījumiem, gan norēķinu kontiem, algu kontiem, krājkontiem u.c. (izņemot finanšu instrumentu kontus).

Atbilstoši likumam garantētā atlīdzība netiek izmaksāta: par noguldījumiem, ar kuriem pēdējo divu gadu laikā nav veikti nekādi darījumi un kuru vērtība ir mazāka par 10 eiro; par noguldījumiem, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai atzīstami par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem; atlīdzību nevar saņemt pašvaldības, kuru gada budžets pārsniedz 500 000 eiro; atlīdzību nevar saņemt kredītiestādes, finanšu iestādes, apdrošināšanas sabiedrības, privātie pensiju fondi, ieguldījumu pārvaldes un ieguldījumu brokeru sabiedrības.

Katrs noguldītājs var saņemt atlīdzību līdz 100 000 eiro - atbilstoši tam, cik liela noguldījuma summa konkrētajam klientam ir «ABLV Bank» kontos. Tie klienti, kam noguldījumu summa «ABLV Bank» pārsniedz valsts noteiktos 100 000 eiro griestus, varēs pieteikt savas kā kreditora prasības «ABLV Bank» likvidācijas procesa ietvaros.

Pēc FKTK līguma, nauda klientiem atmaksājama ar vienu transakciju eiro valūtā. Tiem klientiem, kuriem «ABLV Bank» ir noguldījumi līdz 1000 eiro, ir iespēja izvēlēties atlīdzību saņemt arī skaidrā naudā bankā «Citadele». Taču banka «Citadele» aicina «ABLV Bank» noguldītājus drošības nolūkos valsts garantēto atlīdzību tomēr saņemt ar pārskaitījumu.

Atbilstoši Noguldījumu garantiju likumam nauda tiks izmaksāta eiro valūtā. Citu valūtu noguldījumi būs pārrēķināti eiro valūtā.

Banka «Citadele» no FKTK saņems «ABLV Bank» klientu reģistru, kur būs norādīti gan klientu dati, gan tas, cik liela naudas summa katram ir jāizmaksā, un bankai «Citadele» nekādi pārrēķini vai valūtas konvertācija vairs nebūs jāveic.

No NGF saņemtie līdzekļi netiks ieskaitīti bankas «Citadele» bilancē, līdz ar to šie līdzekļi nav saistāmi un nekādā veidā neietekmēs bankas darbību. Banka «Citadele» pēc būtības būs starpnieks, kas nodrošinās iedzīvotājiem un uzņēmējiem naudas saņemšanu no NGF.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka garantēto atlīdzību izmaksas «ABLV Bank» klientiem līdz 100 000 eiro sāksies sestdien, 3.martā.

Tāpat ziņots, ka, maksimālai klientu un kreditoru interešu aizstāvībai un, ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas (ECB) lēmumu par likvidācijas procesa sākšanu, «ABLV Bank» akcionāri ārkārtas sapulcē pirmdien, 26.februārī, nolēma sākt bankas pašlikvidāciju. «ABLV Bank» pauda uzskatu, ka šādā veidā vislabāk spēs nodrošināt bankas aktīvu aizsardzību, lai norēķinātos ar visiem klientiem.

FKTK, izpildot ECB instrukciju, kopš 19.februāra uz laiku ir noteikusi «ABLV Bank» maksājumu ierobežojumus, liedzot veikt debeta operācijas klientu kontos jebkurā valūtā. Savukārt naktī uz 24.februāri FKTK nolēma, ka «ABLV Bank» ir iestājusies noguldījumu nepieejamība.

«ABLV Bank» problēmas radās pēc ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas institūcija («FinCEN») februāra vidū paziņotā, ka tā plāno noteikt sankcijas «ABLV Bank» par naudas atmazgāšanas shēmām, kas palīdzējušas Ziemeļkorejas kodolieroču programmai, kā arī nelegālām darbībām Azerbaidžānā, Krievijā un Ukrainā. «FinCEN» publiskotajā ziņojumā arī teikts, ka «ABLV Bank» vadība līdz 2017.gadam izmantojusi kukuļdošanu, lai ietekmētu amatpersonas Latvijā, cenšoties novērst pret to vērstas tiesiskas darbības un mazinātu draudus savām augsta riska darbībām.

ASV finanšu ministra vietniece terorisma un finanšu izlūkošanas jautājumos Sigala Mandelkere iepriekš atzīmēja, ka «ABLV Bank» ir padarījusi naudas atmazgāšanu par bankas uzņēmējdarbības pamatu. «Turklāt «ABLV Bank» ir veikusi pārskaitījumus korumpētām, politiski ietekmīgām personām un novirzījusi miljardiem dolāru publiskā korupcijā un aktīvu izvešanā ar fasādes kompānijas kontiem,» viņa sacīja.

Pēc aktīvu apmēra «ABLV Bank» 2017.gada septembra beigās bija trešā lielākā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem - Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei - uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 87,03% no bankas akciju.