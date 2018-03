Trampa viesnīcas nedienas Panamā: viesus foajē sagaida policija, reizumis nav ūdens un elektrības

Ja piever acis uz to, ka no krāniem dažkārt netek ūdens, citreiz uz dažām stundām pazūd elektrība un viesiem foajē vispirms jāpaiet garām policijai, «Trump Ocean Club» viesnīca tik un tā ir viena no lepnākajām Panamas galvaspilsētā, vēsta ziņu aģentūra AP. Nekustamais īpašums ierauts strīdā starp ASV prezidenta Donalda Trampa ģimenes kontrolēto uzņēmumu «The Trump Organization» un investoru Orestu Fintikli.