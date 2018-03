«Latio»: Rīgā sērijveida dzīvokļu tirgū pērn veikti darījumi par € 161 miljonu

Salīdzinot ar 2016.gadu, darījumu skaits nav būtiski mainījies, bet Zemesgrāmatā reģistrētā kopējā darījumu summa pieaugusi par 12%, ko galvenokārt ietekmēja sērijveida dzīvokļu cenu pieaugums 2017.gadā, skaidro «Latio».

Pagājušā gada ceturtajā ceturksnī aktivitāte saglabājās iepriekšējo divu ceturkšņu līmenī - vidēji nedaudz vairāk kā 400 darījumu mēnesī. Arī Zemesgrāmatā reģistrētā kopējā darījumu summa gada pēdējos trijos mēnešos būtiski nemainījās un bija vidēji vairāk nekā 13 miljoni eiro mēnesī.

«Latio» norāda, ka augot Latvijas makroekonomiskajiem rādītājiem un iedzīvotāju labklājībai, arvien vairāk izjūtams kvalitatīvu pieprasītāko sērijveida dzīvokļu piedāvājuma trūkums populārākajās apkaimēs, kas 2017.gadā, īpaši gada pirmajā pusē, arī noveda pie straujāka sērijveida dzīvokļu cenu kāpuma, nekā iepriekš tika prognozēts.

Gada laikā vidējā sērijveida pārdošanas darījuma cena, pēc «Latio» speciālistu aplēsēm, pieauga no 719 eiro par kvadrātmetru 2016.gada decembrī līdz 798 eiro par kvadrātmetru 2017.gada decembrī, veidojot cenas pieaugumu 11% apmērā. Neskatoties uz straujo kāpumu, gada otrajā pusē spiediens uz cenām samazinājās, un tās nostabilizējās.

Palielinoties ekonomiskās klases dzīvokļu piedāvājumam Rīgas mikrorajonu jaunajos projektos, «Latio» prognozē, ka būtisks cenu lēciens 2018.gadā tirgū nav gaidāms. Pārskatā teikts, ka pie noteikta cenu līmeņa pircēji sāk izvērtēt kvalitatīvāka mājokļa iegādes iespējas jauno dzīvokļu projektos.

Pagājušajā gadā Rīgas dzīvokļu tirgū 60% no darījumiem notika ar sērijveida dzīvokļiem, turklāt ceturtajā ceturksnī darījumu skaita īpatsvars nokritās līdz 56%. 2016.gadā 64% no visiem dzīvokļu darījumiem notika šajā segmentā. Kopējās darījumu summas īpatsvars arī samazinājās - no 37% 2016.gadā līdz 36% 2017.gadā.

Pārskatā teikts, ka 2017.gadā darījumu skaita sadalījums pēc dzīvokļu platības saglabājās identisks 2016.gadam. Apmēram puse darījumu notika ar dzīvokļiem platībā no 40 līdz 60 kvadrātmetriem, ko ietekmē arī tas, ka šajā kategorijā ir pieejams lielākais dzīvokļu fonds sērijveida daudzdzīvokļu mājās.

2017.gadā 22% darījumu Rīgas sērijveida dzīvokļu tirgū notika ar dzīvokļiem lietuviešu tipa sērijveida namos, 20% darījumu ir reģistrēti ar 602.sērijas dzīvokļiem, bet 18% - ar Hruščova laika sērijveida dzīvokļiem.

Pieprasītākie Rīgas mikrorajoni sērijveida dzīvokļu segmentā nemainīgi bija četri - Purvciems (13% darījumu), Ķengarags (12%), Imanta (10%) un Pļavnieki (10%). Šajos četros mikrorajonos kopā notika 45% no kopējā darījumu skaita. Starp darījumu skaita ziņā aktīvākajām apkaimēm «Latio» nosauc arī Ziepniekkalnu, Juglu, Iļģuciemu un Vecmīlgrāvi.

Pircēji sērijveida dzīvokļu tirgū lielu uzmanību pievērš dzīvokļu apdares kvalitātei un lielākais pieprasījums ir pēc dzīvokļiem ar veiktu kapitālo remontu, teikts pārskatā. Ir pircēju grupa, kas, pateicoties relatīvi augstākai ienesīguma likmei, iegādājas neliela izmēra sērijveida dzīvokļus izīrēšanai kā naudas ieguldījuma veidu, pārsvarā augstskolu tuvumā, piemēram, Dzirciemā, Juglā.