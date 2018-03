Izsludināts konkurss par 56,8 miljonus eiro vērtajiem Stradiņa slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvdarbiem

Iepirkuma prognozētā līgumcena ir 56 589 000 eiro. Konkurss sākotnēji izsludināts 9.februārī ar pieteikumu iesniegšanas termiņu marta sākumā, bet vēlāk veikti grozījumi un tagad savus piedāvājumus ieinteresētie būvnieki var iesniegt līdz 26.marta plkst.10

Patlaban norisinās arī konkurss par Stradiņa slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvprojekta ekspertīzes veikšanu. Arī tam pietiekumus var iesniegt līdz 26.martam. Šī iepirkuma prognozējamā līgumcena ir 185 423 eiro.

Minētais iepirkums norisinās no pērnā gada novembra - vienreiz par to saņemta sūdzība, kas noraidīta, bet divas reizes konkurss sludināts no jauna. Tam par iemeslu vienā gadījumā norādīts, ka netika saņemts neviens piedāvājums vai pieteikums, vai visi piedāvājumi vai pieteikumi tika noraidīti, bet otro reizi norādīts, ka tam bijuši citi iemesli.

Kā ziņots, pērn septembrī VSIA «Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca» noslēdza līgumu ar SIA «Sestais stils» par A korpusa otrās kārtas būvprojekta izstrādi un būvdarbu autoruzraudzību, aģentūru LETA informēja slimnīcā.

Atbilstoši iepirkumā iesniegtajam finanšu piedāvājumam noteiktā līgumcena ir 2 580 017 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Īstenojot jauno būvniecību un infrastruktūras attīstību, slimnīca plāno veikt jaunā korpusa otrās kārtas būvniecību aptuveni 37 000 kvadrātmetru platībā. Jaunā korpusa otrās kārtas ēkai jāatbilst modernas, daudzfunkcionālas universitātes līmeņa slimnīcas prasībām, kas ir ilglaicīga, ērta personālam un pacientiem, energoefektīva un Latvijas apstākļiem ekonomiski saprātīgi uzbūvējama un apkalpojama.

Slimnīcas A korpusa otrajā kārtā līdz 2023. gadam plānots izbūvēt telpas tādām būtiskām Slimnīcas struktūrvienībām kā Neatliekamās medicīnas centram, operāciju blokam, dzemdību nodaļai, jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļai, hemodialīzei, pataloģijas centram, reanimācijai, intensīvai terapijai un citām nodaļām.

Jaunā A korpusa pirmā kārta tika nodota ekspluatācijā 2017.gada 29.martā un atklāta pacientiem 1.jūnijā. Ēkā pabeigti celtniecības darbi 29 948 kvadrātmetru platībā, kur izbūvēti četri virsstāvi ar paaugstinātu izbūvi divu stāvu līmenī, un divi pazemes stāvi ar savienojošiem tuneļiem uz blakus esošajām būvēm. Līguma ietvaros uzcelta arī atsevišķa ēka - energobloks, kā arī izbūvēts lietus notekūdeņu kolektors, pazemes un virszemes komunikācijas. Jaunajās telpās atrodas poliklīnika, pacientu plānveida uzņemšana, laboratorisko analīžu nodošanas kabinets, apvienotā laboratorija, sterilizācija, internās medicīnas dienas stacionārs, nefroloģijas, endokrinoloģijas un reimatoloģijas, otorinolaringoloģijas, uroloģijas, gastroenteroloģijas nodaļas, kā arī endoskopijas un diagnostiskā radioloģija.

Jaunā korpusa pirmās kārtas kopējais finansējums ir 87 435 723 eiro, no kura 24 076 323 eiro ir piesaistītie līdzekļi no Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda.