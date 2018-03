Žurnāls: Putina meitām Latvijā ir slepeni banku konti

Maikla Isikofa un Deivida Korna sarakstītās grāmatas «Russian Roulette: The Inside Story of Putin's War on America and the Election of Donald Trump» publicētajos fragmentos vēstīts par bijušā Savienoto Valstu prezidenta Baraka Obamas administrācijas plāniem reaģēt uz Krievijas iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanu procesā.

Fragmentos pieminēts, ka Obamas padomniece Seleste Valandere rosinājusi vērsties tieši pret Putinu, atklājot informāciju par viņa meitu slepenajiem banku kontiem Latvijā.

Zinot, ka Putins ir bēdīgi slavens, sargājot informāciju par savu ģimeni, Valandere rosināja vērsties pret Putinu personīgi. Viņa rosināja publicēt slepenas izlūkošanas informācijas fragmentus, lai atklātu, ka Putina meitām Latvijā ir slepeni banku konti - tieša dunka Krievijas prezidentam, kas viņu noteikti saniknotu, rakstīja grāmatas autori.

Plašāka informācija par šiem banku kontiem publikācijā gan netiek sniegta.