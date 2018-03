Raidījums: «Moneyval» ziņojums par banku sistēmu būšot Latvijai nelabvēlīgs

Neilgi pēc šī signāla saņemšanas Finanšu kapitāla tirgus komisija tomēr nolēma nesodīt ABLV banku par darījumiem ar Ziemeļkoreju. Tad arī ASV puse rīkojusies pati, iznīcinot trešo lielāko Latvijas kedītiestādi ABLV.

Par to, ka ASV iejaukusies Latvijas ekonomiskajās lietās, neviena amatpersona pretenzijas Bilingslijam neizteica. Visi pauda gatavību ar skubu ķerties pie ASV ieteikumu izpildes.

Premjerministrs, kurš iepriekš augstu vērtēja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) kapacitāti, šonedēļ sarunā ar ASV finanšu ministra vietnieku Maršalu Bilingsliju piekritis, ka netīrās naudas apjomus Latvijas valsts nav spējusi izkontrolēt.

Pirms Bilingslija vizītes amatpersonas vēl runāja par pakāpenisku nerezidentu apkalpošanas samazināšanu. Tagad sola šo biznesu izbeigt nekavējoties.

Čaulas firmu apkalpošanu aizliegšot uzreiz, nerezidentu darījumus trecientempos samazinās uz pusi.

Tas ir iznīcinoši tām bankām, kas tieši šajā jomā specializējas. Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola pieļāva, ka problēmas var rasties 10 Latvijas kredītiestādēm.

«Nekā personīga» noskaidroja, ka Latvijas amatpersonu ietekmēšanai Bilingslija rokās ir bijis kāds spēcīgs arguments.

Jau no pērnā gada pārbaudi Latvijā veic Eiropas Padomes organizācijas «Moneyval» eksperti.

Nepublicētā ziņojuma pirmais uzmetums Latvijai esot nelabvēlīgs,

bet gala versiju publiskošot rudenī. Ja situācija neuzlabosies, tas var iedragāt Latvijas kredītreitingu un apdraudēt visas valsts piekļuvi ASV finanšu tirgum.

Pēdējā gada laikā atklājās un dokumentāli bija pierādīta Krievijas iejaukšanās ASV prezidenta vēlēšanās. To amerikāņi esot pielīdzinājuši 11.septembra uzbrukumam. Bilingslijs esot runājis par iespēju Krievijai iejaukties Eiropas NATO dalībvalstu politiskajos procesos, izmantojot Latvijas bankas. Un banku attīrīšana esot Latvijas kā NATO frontes līnijas dalībvalsts pienākums.

Ceturdienas vakarā Bilingslijam bija neformāla saruna ar Saeimas deputātiem ASV vēstnieces rezidencē, kur viņš arī pieminējis draudus no Krievijas un to, ka bankām īpaši būtu jāuzmanās no norēķiniem ar Ķīnas un Krievijas kredītiestādēm.

Savas vizītes noslēgumā ASV finanšu ministra vietnieks apmeklēja vēl kādu iestādi Rīgā – Drošības policiju. Kāds Latvijas politiķis Bilingslijam minējis iespēju, ka necaurspīdīgā banku sistēma ļaujot ietekmēt Saeimas vēlēšanas. Iespējams, tieši šis aspekts tika pārrunāts Bilingslija vizītē Drošības policijā.

Cīņā pret naudas atmazgāšanu ASV nostāja nav bijusi viennozīmīga vienmēr. ASV varasiestādes pašas izmantojušas piesegkompānijas savu interešu īstenošanā. Pirms deviņiem gadiem sabiedībai kļuva zināms par slepenu CIP cietumu zirgu fermā Lietuvā, kur Persijas līča kara laikā tikušas izvietotas un spīdzinātas personas, kas turētas aizdomās par sadarbību ar Al Qaeda. Toreiz atklājās, ka, lai fermu reģistrētu uz Delaveras ārzonas kompānijas Elite LLC vārda, kā tās dibinātājs uzrādīts ar Latvijas pilsoni Staņislavu Gorinu saistīts ofšors Panamā. Dokumenti liecina, ka Gorins pats gājis uz kādu ārvalstu vēstniecību Rīgā, lai apstiprinātu savas pases datus un tos varētu ierakstīt ofšoru dokumentos. Tagad ASV paziņojusi, ka Latvijā šādas kompānijas izmantot nedrīkst.