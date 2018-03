Ievestā benzīna apmērs janvārī sarucis par 2,7%, dīzeļdegvielas imports samazinājies par 11,2%

Kopumā 2018.gada janvārī Latvijā ievests 21,521 miljons litru motorbenzīna un 80 585 tonnas dīzeļdegvielas.

Benzīns janvārī Latvijā importēts 8,497 miljonu eiro apmērā, kas ir par 2,7% mazāk nekā 2017.gada janvārī, savukārt dīzeļdegviela importēta 41,104 miljonu eiro apmērā, kas ir par 6,1% mazāk nekā gadu iepriekš.

Visvairāk benzīnu un dīzeļdegvielu Latvijā janvārī ieveda no Lietuvas.

No Lietuvas janvārī Latvijā ieveda 12,608 miljonus litru benzīna, kas ir 58,6% (2017.gada janvārī - 58,7%) no kopējā importētā benzīna apmēra, bet no Somijas - 8,105 miljonus litru jeb 37,7%. Salīdzinājumā ar 2017.gada janvāri no Lietuvas ievestā benzīna apmērs ir samazinājies par 2,9%, savukārt no Somijas ievestā benzīna daudzums ir sarucis par 6,8%.

Dīzeļdegviela no Lietuvas janvārī ievesta 33 299 tonnu apmērā, kas veidoja 41,3% (gadu iepriekš - 46,7%) no kopējā importētā dīzeļdegvielas daudzuma un ir par 21,5% mazāk nekā 2017.gada janvārī. No Somijas minētajā laika periodā ievests 38,1% dīzeļdegvielas 30 693 tonnu apmērā, kas ir par 4,3% mazāk nekā gadu iepriekš, bet no Baltkrievijas importēti 17,7% jeb 14 239 tonnas, kas ir pieaugums 57 reizes.

Janvārī Latvijā importētas arī 52 tonnas mazuta, kas ir 2,6 reizes vairāk gadu iepriekš. Mazuts Latvijā ievests 27 000 eiro apmērā no Igaunijas.

2017.gada janvārī Latvijā ieveda 22,114 miljonus litru motorbenzīna, 90 722 tonnas dīzeļdegvielas un 20 tonnas mazuta.