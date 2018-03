«Latvian Dairy» parāds zemniekiem par pienu sasniedzis € 2,7 miljonus

Viņa teica, ka saistībā ar izveidojušos parādu LLKA ir vērsusies Ekonomikas policijā ar aizdomām par krāpšanu lielos apmēros. «Esam uzrakstījuši vēstuli, un nodevuši to Ekonomikas policijai. Esam izvirzījuši prasību, lai Latvijas zvērināts revidents pārbauda šī uzņēmuma finansiālo stāvokli. Ja par «Latvian Dairy» mazāks uzņēmums «Kalnu piens» strādā ar 500 000 eiro peļņu, bet «Latvian Dairy» draud bankrots, jāsāk domāt, kā tas ir iespējams,» sacīja Feldmane.

Viņa atturējās izteikt pieņēmumus, kādēļ «Latvian Dairy» izveidojušās parādsaistības, jo tas esot jāvērtē Ekonomikas policijai. Aizdomas par to, ka «Latvian Dairy» darbība «nav tīra» vieš arī uzņēmuma lielākā akcionāra skaidrojums, ka tas nav zinājis par uzņēmumā notiekošo. «Mūsdienās neviens neticēs tādām muļķībām, ka tev pieder vairāk nekā 80% kapitāldaļu un tu neliecies ne zinis, kas tavā uzņēmumā notiek,» teica Feldmane. Savādi esot arī tas, ka sākotnējās «Latvian Dairy» aplēses par parāda summu bija 1,7 miljonu eiro, bet vēlāk kompānija nosauca par miljonu eiro lielāku parāda summu - 2,7 miljonus eiro. Parāds esot izveidojies laika periodā no pērnā gada novembra pēdējās dekādes līdz decembrim.

Feldmane piebilda, ka, zemnieki, nesaņemot samaksu par pienu, sadarbību ar «Latvian Dairy» drīz vien pārtraukuši. «Tas notiek momentā. Ja jūti, ka samaksa aizkavējas vienu dekādi, kam seko nākamā, trešo dekādi vairs neviens negaida,» teica LLKA Piena grupas vadītāja. Visvairāk naudas «Latvian Dairy» ir parādā kooperatīviem «Māršava», «Piena loģistika», «Pienene», «Drusti» un «Baltais ceļš».

Viņa teica, ka esot maz cerību atgūt parādu no «Latvian Dairy». Pirms nedēļas tikšanās laikā ar LLKA pārstāvjiem «Latvian Dairy» piedāvājis apmaksāt 21% no kopējās parāda summas, taču zemnieki šādam priekšlikumam nepiekrīt. «Šis priekšlikums tiešām ir kā pļauka sejā, jo jebkurā gadījumā, pasludinot «Latvian Dairy» maksātnespēju, mēs tāpat no valsts šo summu atgūsim, jo ar zemniekiem esam norēķinājušies un valstij šī nauda atdota. Kooperatīviem interesē, lai šī nauda tiktu atdota atpakaļ zemniekiem, jo tā ir zemnieku nauda. Tā nedrīkst rīkoties - kā gribu, tā daru. Kaut kas jāmaina likumdošanā,» sacīja Feldmane, norādot, ka zemniekiem nav drošības, ka līdzīgi gadījumi neatkārtosies nākotnē.

Feldmane teica, ka LLKA vēlreiz tiksies ar «Latvian Dairy» pēc 20.marta, kad kompānija nāks klajā ar jaunākajiem priekšlikumiem attiecībā uz parāda nomaksu.

Jau ziņots, ka Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa apturējusi tiesvedību lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības «Baltais ceļš» maksātnespējas pieteikumā pret SIA «Latvian Dairy» līdz tiek pieņemts nolēmums «Latvian Dairy» tiesiskās aizsardzības procesa lietā.

«Baltais ceļš» bija vērsies Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā ar pieteikumu atzīt «Latvian Dairy» par maksātnespējīgu.

Aģentūrai LETA līdz šim nav iegūt «Latvian Dairy» komentāru.

«Latvian Dairy» ir reģistrēts 2015.gadā, un kompānijas apmaksātais pamatkapitāls ir 850 000 eiro. Uzņēmums pieder Kiprā reģistrētai kompānijai «Goforth Limited» (87,65%) un trim Ukrainas pilsoņiem - Sergijam Kovaļčukam, Andrijam Voitovičam un Staņislavam Voitovičam.

«Latvian Dairy» pirms gada sāka darbu bijušajā «DK Daugava» piena pārstrādes rūpnīcā Jaunjelgavas pagasta Sērenē, ražojot dažādus siera veidus eksportam un nodarbinot vairāk nekā 60 cilvēkus

2016.gadā «Latvian Dairy» strādāja ar 3,58 miljonu eiro apgrozījumu un 49 686 eiro peļņu.