Projekta «Kurzemes loks» trešā posma būvniecībā paveikta apmēram trešā daļa darbu

Turpinot elektrolīnijas «Kurzemes loks» trešā posma izbūvi no Ventspils uz Rīgu, šobrīd izbūvēts vairāk nekā 37% līnijas balstu un izvilkti vadi 27% apmērā no plānotā līnijas garuma, informēja AS «Augstsprieguma tīkls».