Vai pēc «Brexit» britus sagaida viesabonēšanas maksas atgriešanās?

Pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības (ES) Lielbritānijas iedzīvotājiem varētu nākties sastapties ar telekomunikāciju pakalpojumu viesabonēšanas maksas atgriešanos, vēsta Lielbritānijas medijs «The Independent».

Kā iepriekš ziņoja LETA, pagājušā gada jūnijā ES stājās spēkā jauna viesabonēšanas regulas noteikta kārtība jeb «Viesabonē kā mājās» princips, kas ļauj ceļot uz Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm, maksājot par zvaniem, īsziņām un datu pārraidi tādu pašu cenu, kādu pašmāju mobilo sakaru operators piemēro iekšzemes tarifiem. Atbilstoši regulai mobilo sakaru operatori drīkst ierobežot datu apmēru, ko lietotājs mēnesī viesabonēšanā EEZ var izmantot ar tādiem pašiem nosacījumiem kā mājās.

Pēc Lielbritānijas gaidāmās izstāšanās no ES, kas nozīmē arī vienotā digitālā tirgus pamešanu, Lielbritānijai varētu nākties atjaunot maksu par mobilo sakaru viesabonēšanu, tādējādi nostādot britus un Lielbritānijas uzņēmumus neizdevīgākā pozīcijā nekā citu ES valstu iedzīvotājus un kompānijas.

Lielbritānijas organizācija «Best for Britain», kas neatbalsta valsts izstāšanos no ES, aprēķinājusi, ka viesabonēšanas maksas atjaunošana darījumu cilvēkiem un uzņēmumiem varētu radīt papildu izmaksas vairāku simtu sterliņu mārciņu apmērā katru mēnesi.

Savukārt brīvdienu ceļotājiem varētu nākties rēķināties ar papildu izmaksām aptuveni 50 sterliņu mārciņu apmērā.

Lielbritānijas valdības pārstāvji iepriekš izteikušies: lai izvairītos no viesabonēšanas maksas atgriešanās pēc «Brexit», Londonai un Briselei būs jānoslēdz īpaša vienošanās, tomēr tas varētu būt visai sarežģīts uzdevums, ņemot vērā to, ka, izstājoties no ES, Lielbritānijai nāksies pamest arī Eiropas vienoto tirgu.