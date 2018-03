«Domina Shopping» pārvaldītāja peļņa pērn trīskāršojusies

Vadības ziņojumā teikts, ka aizvadītais gads bija otrais uzņēmuma darbības gads pēc tam, kad 2016.gada jūnijā nekustamo īpašumu fonds AS «EfTEN Kinnisvarafond II» iegādājās «Domina Shopping».

Pārskata gadā «EfTEN Domina» veicis kapitālieguldījumus sešu miljonu eiro apmērā tirdzniecības centra labiekārtošanā, komunikāciju remontā, kā arī citos remontdarbos, kas labvēlīgi ietekmēja tā vērtību. Starp nozīmīgākajiem pērn veiktajiem tehniskajiem uzlabojumiem un investīcijām uzņēmuma vadība min ugunsdrošības sistēmas sakārtošanu un uzlabošanu, kurā ieguldīti ap 170 000 eiro, energoefektivitātes uzlabošanu un apgaismojuma maiņu, investējot 190 000 eiro, un divu galveno «Domina Shopping» ieeju virpuļdurvju nomaiņu, kurā ieguldīti 130 000 eiro.

Atbilstoši ziņojumam, pērn apmeklētāju plūsma tirdzniecības centrā, salīdzinot ar 2016.gadu, pieaugusi par 17%. Vienlaikus kopējais veikalu apgrozījums 2017.gadā sasniedza 70 miljonus eiro, kas ir par 32,5% vairāk nekā 2016.gadā.

Pērn kopumā «Domina Shopping» atvērti 45 jauni veikali, kā arī 12 veikali veikuši interjera izmaiņas un mainījuši atrašanās vietu tirdzniecības centrā atbilstoši nomnieku stratēģijai, tādējādi uzlabojot kopējo nomnieku sastāvu un to izskatu. Uzņēmuma vadība par svarīgākajiem aizvadītā gada projektiem uzskata rekonstrukcijas zonas atvēršanu un pārtikas veikala «Maxima XXX» atvēršanu.

Pēc ziņojumā paustā, «Domina EfTEN» īpašnieka «EfTEN Kinnisvarafond II» īpašumi tiek uzskaitīti to patiesajā vērtībā atbilstoši «EfTEN» grupas politikai, un to vērtības noteiktas, pamatojoties uz nekustamo īpašumu pakalpojumu kompānijas SIA «Colliers International Advisors» veikto vērtējumu pērn decembrī. Līdz ar to «Domina Shopping» patiesā vērtība 2017.gada 31.decembrī bija 94,315 miljoni eiro.

«Domina EfTEN» vadība šogad plāno pilnveidot «Domina Shopping» nomnieku sastāvu, piesaistot vairākus jaunus un spēcīgus modes zīmolu veikalus, kā arī paplašināt pakalpojumu klāstu ar mērķi izveidot pilna koncepta tirdzniecības centru, piedāvājot mūsdienīgu, pozitīvu iepirkšanās vidi, nodrošinot visus ikdienai nepieciešamos servisus un pakalpojumus, kā arī piedāvāt izklaides iespējas ģimenēm.

Tāpat ziņojumā norādīts, ka uzņēmums šogad paredzējis palielināt apmeklētāju plūsmu par 10% - līdz 6,5 miljoniem cilvēku, savukārt apgrozījumu - par 10-15%, tādējādi to palielinot līdz 80 miljoniem eiro. Vienlaikus 2018.gadā tiks uzsākta projekta izstrāde izklaides un atpūtas zonai visai ģimenei, kura tiks atklāta 2019.gada nogalē.

«Domina EfTEN» 2016.gadā strādāja ar 4,075 miljonu eiro apgrozījumu un peļņu 3,798 miljonu eiro apmērā.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka 2016.gada vasarā «Domina Shopping» par 74,5 miljoniem eiro iegādājās nekustamo īpašumu fonds «EfTEN Kinnisvarafond II». Tirdzniecības centra platība pārsniedz 120 000 kvadrātmetru, un tas ir otrs lielākais tirdzniecības centrs Rīgā. Tirdzniecības centrā darbojas vairāk nekā 160 veikalu.

SIA «EfTEN Domina» dibināta 2016.gada 2.maijā, uzņēmuma pamatkapitāls ir 5000 eiro.