Pērn par 23% augusi Uzņēmumu reģistra vadītājas alga

Ja 2016.gadā Padere algā saņēma 34 523 eiro, tad pērn tā sasniedza 42 797 eiro.



Pērn par 8073 eiro saruka UR vadītājas parādsaistības - no 39 249 eiro 2016.gadā līdz 31 176 eiro pērn.



Paideres īpašumā ir dzīvoklis Rīgā un kopīpašumā zemes un ēkas nekustams īpašums Aronas pagastā.



Ministru kabinets Paideri UR galvenās valsts notāres amatā apstiprināja 2013.gada jūlijā.



UR ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas Latvijā reģistrē uzņēmumus, komersantus, to filiāles un pārstāvniecības, kā arī visas izmaiņas to darbības pamatdokumentos un veic citas likumdošanas aktos paredzētās darbības.