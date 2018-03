«Cathay Pacific» izbeidz «obligāto svārku» prasību stjuartēm lidmašīnu apkalpēs

Honkongas lidsabiedrības «Cathay Pacific» lidmašīnu stjuartes izcīnījušas tiesības darba laikā valkāt bikses - aviokompānija atteikusies no obligātās prasības, ka svārki ir sieviešu dzimuma apkalpes locekļu uniformas obligāta sastāvdaļa, vēsta Lielbritānijas raidsabiedrība BBC.

Lidsabiedrība tādējādi piekāpusies stjuaršu intereses pārstāvošās arodbiedrības prasībām.

Stjuartes savu prasību atcelt obligāto svārku noteikumu pamatoja ar to, ka daļa sieviešu jūtas neērti, valkājot īsos uniformas svārkus, it īpaši gadījumos, kad viņām jāievieto pasažieru bagāža bagāžas nodalījumā virs lidmašīnas sēdvietā, vai arī braucot sabiedriskajā transportā uz darbu vai no tā.

Stjuartes arī uzskata, ka īso svārku dēļ viņām biežāk jāsaskaras ar seksuāla rakstura piezīmēm.

Izmaiņas gan stāsies spēkā vienīgi tad, kad «Cathay Pacific» nākamreiz atjauninās lidsabiedrības lidmašīnu apkalpju uniformu dizainu. Saskaņā ar arodbiedrību teikto, līdz tam varētu būt jāgaida pat trīs gadi.

Svārki kā obligāta stjuaršu uniformas sastāvdaļa ir spēkā kopš «Cathay Pacific» izveidošanas 1946.gadā.

Aviokompānijas stjuartes par šīs obligātās prasības atcelšanu cīnījās jau kopš 2014.gada.

Prasība stjuartēm obligāti valkāt svārkus tiks atcelta arī «Cathay Pacific» struktūrvienības «Cathay Dragon» lidmašīnās.