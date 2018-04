«Valmiermuižas alus» saskata izaugsmes potenciālu produkcijas realizācijai Lietuvā un Somijā

«Mūsu mērķis ir būt atzītākajam amata jeb «craft» «lager» tipa alus darītājam ne tikai Latvijā, bet arī mūsu kaimiņvalstīs. Igaunijā mēs strādājam jau piecus gadus, tur mūsu alus ir labi ieredzēts, un tas pašlaik ir mūsu lielākais eksporta tirgus. Mēs Igaunijā esam pārstāvēti labos restorānos un arī lielveikalos. Tuvākā gada laikā mūsu plāns ir lielāku uzsvaru likt arī uz Lietuvu, jo tur ir iespējams labs izaugsmes potenciāls. Pagaidām salīdzinoši neliels eksporta tirgus mums ir Somija, bet arī tur mēs redzam lielu izaugsmes potenciālu,» sacīja Ruņģis.

Viņš piebilda, ka alus darītavas ražotais alus jau trīs gadus ir nopērkams arī Zviedrijā, kā arī «Valmiermuižas alum» mazos apmēros ir regulārs eksports uz Dāniju, kā arī bijuši sūtījumi uz Lielbritāniju. Pērn pirmo reizi bija sūtījums arī uz Austrāliju. Tāpat par «Valmiermuižas alus» produkciju ir izrādīta interese Jaunzēlandē un vēl dažos eksotiskākos tirgos. Tomēr uzņēmuma prioritāte produkcijas realizācijas ziņā ir Baltijas valstis un Baltijas jūras reģiona valstis, kurās «Valmiermuižas alus» piedāvātās garšas un stāsts ir saprotamākais.

Komentējot to, cik viegli vai grūti ir ieiet citu valstu tirgos, «Valmiermuižas alus» vadītājs piebilda, ka «craft» alus ir segments, kurā cilvēki meklē interesantas garšas īpašības, un kurā ir svarīgs katras alus darītavas īpašais stāsts. Tādēļ ar šādu alu eksporta tirgos var ieiet vieglāk nekā klasiskajā alus segmentā. Taču kopumā nepieciešams trīs reizes vairāk enerģijas, darba un pacietības, lai citās valstīs kādu padarītu par konkrētā alus fanu salīdzinājumā ar vietējo tirgu. Tikmēr ilgtermiņā tā ir iespēja stāstīt par Latvijas alus darīšanas kultūru.

Viņš arī pauda pārliecību, ka Latviju ar laiku pasaulē varētu pazīt ar kvalitatīvi darītu alu, līdzīgi kā Franciju pazīst ar labi darītu vīnu vai Skotiju ar kvalitatīvu viskiju. «Varam palūkoties kaut vai uz Beļģiju, kura nav lielāka par Latviju. Viņi savu alus kultūru ir spējuši izveidot tiktāl, ka pusi no sava izbrūvētā alus eksportē. Turklāt šis eksporta apjoms veido aptuveni 1,5 miljardus eiro. Protams, ka tas nenotiek vienā dienā. Tādēļ, ja runājam par eksporta attīstību, tad mēs ejam šo grūto ceļu, jo mums gribas, lai par Latvijas alu zina pasaulē,» uzsvēra Ruņģis.

Vienlaikus viņš piebilda, ka ir vairāki likumdošanas jautājumi, kas mazo alus darītavu eksporta apgrūtina, tostarp tas, ka visām mazajām alus darītavām, kuras Latvijā gadā brūvē vairāk par vienu miljonu litru, par saražoto virs šī apmēra vairs nepienākas akcīzes nodokļa atlaide. «Likums pašlaik saka, ka mazā alus darītava var saņemt akcīzes nodokļa atlaidi par pirmo saražoto miljonu litru. Jo es vairāk eksportēju, jo es ātrāk šo pirmo miljonu sasniedzu. Šogad man kā alus eksportētājam šis «eksporta nodoklis» veidos 15 000 eiro,» sacīja Ruņģis.

Vēl viens apgrūtinājums eksporta attīstībai ir tas, ka mazā alus darītava izmantot Lauku atbalsta dienesta (LAD) līdzfinansējumu attīstībai var tikai tad, ja nebrūvē neko stiprāku par 6% alkohola, ierobežojot iespējas brūvēt unikālākas, īpašākas un atšķirīgākas garšas. Taču bez LAD finansējuma, piemēram, «Valmiermuižas alus» nevar iztikt, jo laba alus brūvēšanai ir vajadzīgas labas iekārtas, kas maksā ļoti dārgi.

Visbeidzot, pēc Ruņģa teiktā, eksportu kavē arī liegums tirgot alu internetā. «Šobrīd likumi man kā brūvētājam vai tirgotājam aizliedz internetā veikt jebkāda alkohola, arī alus, tirdzniecību. Savukārt es kā privātpersona Latvijā mierīgi varu pasūtīt vīnu no Francijas vai viskiju no Skotijas. Ja mēs varētu to atrisināt, tad Latvijā paliktu akcīzes nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis, un Latvijas garšas arvien plašāk ietu pasaulē. Tirdzniecība internetā daudz plašāk varētu pavērt durvis uz pasauli tieši mazajiem alus darītājiem,» uzsvēra «Valmiermuižas alus» vadītājs.

«Valmiermuižas alus» reģistrēts 2005.gadā, uzņēmuma pamatkapitāls ir 1 396 691 eiro. Uzņēmuma īpašnieks ar 100% kapitāldaļu ir SIA «Valmiermuižas ieguldījumu fonds». Savukārt 60% «Valmiermuižas ieguldījumu fonda» daļu pieder Aigaram Ruņģim, 24% - Austrijas ieguldījumu fondam «Industrieliegenschaftenverwaltungs AG» (ILAG), bet 16% - Vācijas uzņēmumam «Thinkflink GmbH».