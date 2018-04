«PET Baltija» par 50% palielinājusi PET granulu ražošanas jaudu

Kompānijas pārstāvji atzīmēja, ka jaunā ražotne, kas atrodas Jelgavā, Aviācijas ielā, darbību sāka februārī. Izveidojot jauno ražotni, ir radītas arī divas jaunas darbavietas, taču kopumā rūpnīcas darbību nodrošina desmit cilvēki. Ražotnē, kuras telpu un noliktavu platība ir 5881 kvadrātmetrs, darbs norit maiņās, un iekārtas PET granulas ražo divdesmit četras stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā. Līdz ar jaunās ražotnes darbības uzsākšanu «PET Baltija» PET granulu ražošanas jauda pieaugusi par 50%, ļaujot diennaktī saražot vidēji 20 tonnas produkcijas.

«Jaunās ražotnes izveide ir nozīmīgs solis «PET Baltija» rūpnīcas attīstībā, jo būtiski palielinās ražošanas kapacitāti. Mūsdienu modernās tehnoloģijas daļēji risina darbaspēka deficīta jautājumu un būtiski kāpina produktivitāti. Liela daļa darba šobrīd tiek paveikta automatizēti, nodarbinot mazāk darbinieku un sniedzot iespēju saņemt lielāku atalgojumu,» stāstīja «PET Baltija» direktors Kaspars Fogelmanis.

Kompānijā informēja, ka šobrīd «PET Baltija» no izlietotajām PET pudelēm ražo dažādu veidu PET pārslas un granulas. Jaunajā ražotnē sašķirotais PET pudeļu materiāls, kas jau pārstrādāts pārslās, piedzīvo pārstrādes procesa vienu no noslēdzošajiem posmiem. To kausē, atdzesē un pārvērš granulās, no kurām iepakojuma ražotāji var izgatavot pārtikas iepakojumu. 100% saražotās granulas tiek eksportētas uz citām Eiropas valstīm.

«Nupat atklātā ražotne «PET Baltija» ļaus paaugstināt rūpnīcas konkurētspēju starptautiskajā tirgū, kā arī nostiprinās to PET pārstrādes TOP uzņēmumu vidū Ziemeļeiropā,» norādīja vides apsaimniekošanas uzņēmumu grupas «Eco Baltija grupa» valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs.

Kompānijā atgādināja, ka šobrīd uzņēmuma tirgus daļa Eiropā sasniedz 2% un tā mērķtiecīgi tiek arvien palielināta. Jau šogad ar Eiropas Savienības fondu atbalstu un līdzfinansējumu plānots uzsākt polimēru parka būvniecību, kas ļaus ražošanas apmēru palielināt par 20%.

AS «PET Baltija» dibināta 2003.gada 2.janvārī. «PET Baltija» iekļauta «Eco Baltia», kas ir lielākā vides apsaimniekošanas uzņēmumu grupa Baltijā.

«PET Baltija» ir viens no «Eco Baltia grupas» otrreizējo izejvielu ražošanas uzņēmumiem, starp kuriem ir arī SIA «Nordic Plast» un SIA «Eko Pet».