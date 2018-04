«BlueOrange Bank» martā pārtraukusi sadarbību ar vairāk nekā 600 klientiem

«Apzinoties Latvijas finanšu tirgus situācijas nopietnību un reputācijas riskus, mēs jau pirms četrām nedēļām paši, vēl nesagaidot oficiālās izmaiņas likumdošanā, sākām čaulas kompāniju samazināšanu. Aizvadītajā mēnesī mēs esam pārtraukuši sadarbību ar vairāk nekā 600 klientiem,» sacīja Šmite.

Tāpat viņa norādīja, ka bankas biznesa modeļa maiņa nav vienas dienas vai viena mēneša darbs. Vērojot straujo tehnoloģiju attīstību un paredzamās izmaiņas finanšu tirgū, iekšējās diskusijas par biznesa modeļa maiņu «BlueOrange Bank» sāka 2015.gadā. Savukārt 2016.gadā banka sāka pastiprinātu darbu pie jaunu produktu un pakalpojumu izstrādes Eiropas, Baltijas valstu un arī Latvijas tirgum, tos aktīvi sākot piedāvāt 2017.gadā. «Jauno biznesa modeli un darbības stratēģijas maiņu apliecinājām, nomainot arī bankas zīmolu,» piebilda Šmite.

«Viena gada laikā esam sasnieguši to, ka jau šodien banka apkalpo Latvijā visus segmentus: privātpersonas, mazos un vidējos uzņēmumus un korporatīvos klientus,» piebilda Šmite, atzīmējot, ka banka pēdējo divu gadu laikā ir arī aktīvi strādājusi Eiropas valstu virzienā, lai bankas klientu vidū būtu gan privātpersonas, gan mazie un vidējie uzņēmēji no Eiropas valstīm.

Šmite informēja, ka jaunais «BlueOrange Bank» biznesa modelis prioritāri paredz tirgus paplašināšanu visos segmentos, piedāvājot konkurētspējīgus produktus Latvijā, kā arī Baltijas valstīs un citās Eiropas valstīs, jaunu produktu attīstību Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, augsta riska klientu īpatsvara krasu samazināšanu, kā arī kreditēšanas programmu aktīvu turpināšanu un kreditēšanas apmēru paplašināšanu.

Viņa sacīja, ka bankas jaunā biznesa modeļa rezultātā īsā laikā notikušas būtiskas izmaiņas klientu struktūrā, tostarp samazinājies klientu skaits paaugstināta riska ģeogrāfiskajos reģionos, bet būtiski audzis klientu skaits vietējā tirgū un Rietumeiropas valstīs. Divu gadu laikā ir slēgti konti tiem klientiem, kuru bizness, atbilstoši jaunajām prasībām, vairs nav uzskatāms par akceptējamu un pilnībā pārvaldāmu. Tādējādi 2018.gada 1.martā no «BlueOrange Bank» klientiem gandrīz 62% bija rezidenti, kā arī klienti no Baltijas un citām Eiropas valstīm, bet 1.aprīlī šie klienti veidoja 76%. Vienlaikus klientu portfeļa izvērtējums tiek aktīvi turpināts, atsakoties no paaugstināta riska klientu apkalpošanas, un plānots, ka tuvākajā laikā rezidentu, kā arī Baltijas un citu Eiropas valstu klientu īpatsvars bankā sasniegs 90%.

«2016.-2017.gadā veikto pārmaiņu rezultātā bankas klientu kopējais skaits 2017.gadā vien ir pieaudzis par 61%. Aizvadītais gads, strādājot jau pēc jaunā biznesa modeļa, ir noslēgts ar 4,8 miljonu eiro peļņu, pēc neauditētajiem rezultātiem. Tas ir apliecinājums tam, ka jaunais biznesa modelis ir ne tikai dzīvotspējīgs, bet arī veiksmīgs, peļņu nesošs un tam ir attīstības perspektīva. Notikumi Latvijas finanšu tirgū šobrīd apstiprina bankas 2015.gada lēmuma pareizību un savlaicīgumu,» pauda Šmite.

Vienlaikus viņa informēja, ka «BlueOrange Bank» plāno pieļaujamā limita ietvaros turpināt apkalpot atsevišķus klientus no paaugstināta riska valstīm, tostarp kuģniecības un izejvielu tirdzniecības uzņēmumus, kuri izmanto Baltijas valstu infrastruktūru (ostas, dzelzceļu), kā arī privātpersonas, kas izmanto «wealth management» produktus.

«Jau vēsturiski tā ir mūsu bankas specializācija - kuģniecība un tirdzniecība. Tipisks mūsu bankas ārvalstu klients nodarbojas ar kravu pārvadājumiem un izejvielu tirdzniecību. Tāpēc mūsu klientu vidū ir ne mazums starptautisko uzņēmēju, kuri nodarbojas ar preču importu un eksportu, kuri aktīvi izmanto Latvijas ostas, to struktūru un loģistikas kompāniju pakalpojumus. Mēs kreditējam lielus uzņēmumus, kuri veiksmīgi attīsta savu ražošanu Latvijā. Ļoti ceram, ka jauno prasību rezultātā mēs nepazaudēsim un saglabāsim šos klientus, kuru apkalpošanā bankai jau ilgtermiņā ir uzkrāta nozīmīga pieredze, kuru bizness bankai ir pilnībā caurskatāms un nav ierindojams paaugstināta riska kategorijā,» sacīja Šmite.

Tajā pašā laikā bankas pārstāve norādīja, ka «BlueOrange Bank» ir izstrādājusi paaugstināta riska klientu noguldījumu samazināšanas plānu tuvākajiem trim mēnešiem un saskaņojusi to ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK). Turpinot aktīvu darbu ar Latvijas un Eiropas valstu klientiem, banka paredz piesaistīt noguldījumus tādā apmērā, kas daļēji kompensēs samazinājumu.

Šmite arī minēja, ka «BlueOrange Bank» darbībā liela uzmanība pievērsta risku pārvaldīšanai un bankas drošības standartu paaugstināšanai, šiem mērķiem 2017.gadā novirzot vairāk nekā 500 tūkstošus eiro. Banka veikusi un turpina veikt būtiskus iekšējās kontroles sistēmas uzlabojumus un nepieciešamos pasākumus tās darbības pilnveidošanai un efektivitātes nodrošināšanai, kas ļauj identificēt noziedzīgu darījumu pazīmes, vienlaikus palielinot attiecīgo speciālistu skaitu un nodrošinot patstāvīgus apmācības un kvalifikācijas celšanas pasākumus.

«Aizvadītajā gadā ir iesākti un šogad tiks realizēti divi nozīmīgi informācijas tehnoloģiju projekti darbības atbilstības nodrošināšanā: sadarbībā ar ASV partneriem tiks ieviestas divas automatizētas monitoringa sistēmas klientu darījumu uzraudzībai un aizdomīgu darījumu identificēšanai, kas būtiski palielinās mūsu kontroles kapacitāti tiešsaistē,» teica Šmite.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka «BlueOrange Bank» pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, strādāja ar peļņu 4,831 miljona eiro apmērā, kas ir par 38,1% mazāk nekā 2016.gadā. «BlueOrange Bank» aktīvi 2017.gada 31.decembrī bija 660,995 miljonu eiro apmērā, kas ir par 1,5% jeb 9,503 miljoniem eiro vairāk nekā 2016.gada beigās, kad bankas aktīvi bija 651,492 miljonu eiro apmērā.

2016.gada nogalē banka ieviesa zīmolu «BlueOrange», bet juridisko nosaukumu pret «BlueOrange Bank» nomainīja 2017.gada septembrī.

Pēc aktīvu apmēra «BlueOrange Bank» 2017.gada beigās bija astotā lielākā banka Latvijā, liecina Latvijas Komercbanku asociācijas dati. Bankas lielākais akcionārs ir Latvijas kompānija BBG.