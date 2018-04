«e-Maxima.lv» pievienots pārtikas e-tirdzniecības platformai «Barbora»

«Barbora» serviss Latvijā ieviests līdz ar «e-Maxima.lv» pakalpojuma pārdošanu uzņēmumam «Radas», kas Lietuvā pārvalda interneta veikalu «Barbora». «Radas» ir «Maxima Grupe» piederošs uzņēmums un tā pamatnodarbošanās ir elektroniskās tirdzniecības risinājumu radīšana un īstenošana. «Barbora» pārdošanas rādītāji pērn sasniedza 20,1 miljonus eiro, kas ir par 26% vairāk nekā 2016.gadā.

Līdz ar «e-Maxima.lv» zīmola maiņu, uzņēmums ieviesīs virkni inovāciju, pilnveidojot iepirkšanās pieredzi un paplašinot iespējas gan pasūtījumu veikšanas, gan piegādes procesā. Paredzēts, ka, uzņēmumam paplašinot darbību, darbinieku skaits 2018.gadā dubultosies, savukārt apgrozījums varētu pieaugt līdz pat septiņiem miljoniem eiro, kas ir aptuveni divreiz vairāk nekā pērn.

«Maxima Latvija» vadītājs Andris Vilcmeiers norādīja, ka sešu gadu laikā, kopš «e-Maxima.lv» izveides, tas ieņēmis līderpozīcijas Latvijas pārtikas un ikdienas preču pārdošanas segmentā. «Esam gatavi spert soli tālāk uzņēmuma attīstībā. Ņemot vērā abu uzņēmumu pieredzi e-komercijas jomā, uzņēmumu «e-Maxima.lv» un «Barbora» apvienošana ļaus turpināt attīstību un piedāvāt klientiem arvien jaunas inovācijas, padarot iepirkšanos ērtāku un efektīvāku,» uzsvēra Vilcmeiers.

«Barbora.lv» vadītāja Sanita Bērziņa norādīja, ka uzņēmums regulāri seko līdzi klientu ieradumiem, līdz ar to jaunajā e-tirdzniecības platformas formātā integrētas lietas, lai iepirkšanās procesu internetā padarītu vēl ērtāku. «Piemēram, turpmāk pasūtījumus būs iespējams veikt ne tikai datorā, bet arī mobilajā aplikācijā, būs pieejami dažādi filtri, lai ērtāk atrastu sev nepieciešamo no vairāk nekā 8000 precēm, kas veido būtisku daļu no «Maxima» veikalos pieejamā sortimenta. Tāpat pircējiem būs iespēja arī izvēlēties sev vēlamāko piegādes laiku vienas stundas robežās kā arī tiks saglabātas «Paldies» lojalitātes programmas priekšrocības,» skaidroja Bērziņa.

«Radas» direktors Tomas Kibildis atzina, ka e-tirdzniecības apjoms pārtikas un ikdienas precēm Baltijas valstīs strauji pieaug. «Konsolidējot biznesu dažādās valstīs, mums būs iespēja piedāvāt labāko praksi, jaunākos risinājumus un tehnoloģijas, tādā veidā sniedzot klientiem vēl augstāka līmeņa pakalpojumus un iepirkšanās pieredzi. «e-Maxima.lv» projektu Latvijā īstenojusī komanda jau ir sasniegusi labus rezultātus, taču uzskatām, ka «Barbora» Lietuvā iegūtā pieredze ļaus vēl vairāk paātrināt elektroniskās tirdzniecības izaugsmi arī Latvijā,» sacīja Kibildis.

Viņš skaidroja, ka e-tirdzniecības bizness gan Latvijā, gan Lietuvā pašlaik koncentrējas uz izaugsmi un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. Līdz ar to uzņēmums Rīgā šogad plāno atvērt jaunus preču komplektēšanas centrus, tādējādi veicinot ātrāku un ērtāku klientu apkalpošanu. «Turklāt piedāvāsim jaunus tehnoloģiskus risinājumus, kas vēl vairāk vienkāršos preču iegādes procesu,» uzsvēra «Radas» direktors.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka «Maxima Latvija» apgrozījums 2016.gadā bija 694 miljoni eiro, kas ir par 0,7% vairāk nekā 2015.gadā, bet kompānijas peļņa samazinājās par 37,5% un bija 11,98 miljoni eiro.

«Maxima Latvija» reģistrēta 2000.gada 29.novembrī. Kompānijas pamatkapitāls ir 4,91 miljons eiro. «Maxima Latvija» pilnībā pieder Nīderlandē reģistrētajai kompānijai «Lincoln Land Erste B.V», liecina «Firmas.lv» informācija. Patlaban «Maxima» veikalu tīklu veido triju formātu 154 veikali - 126 «Maxima X», 24 «Maxima XX» un četri «Maxima XXX» veikali -, kas atrodas 46 apdzīvotās vietās Latvijā.