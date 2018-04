Siguldas Jauno pili par € 3,95 miljoniem pārbūvēs «ReRe Būve 1»

«ReRe Būve 1» tiesības veikt darbus ieguva kā viens no diviem konkursa pretendentiem.

Pilnsabiedrību veido SIA «Re & Re» un SIA «ReRe Būve». 2016.gadā pilsabiedrības apgrozījums bija 2,36 miljoni eiro, bet zaudējumi - 83 788 eiro, vēsta «Firmas.lv».

Jau vēstīts, ka Siguldas Jaunās pils pārbūve un restaurācija izmaksās 4,79 miljonu eiro, no kuriem 499 999 eiro segs jau piešķirtais Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums, 1,4 miljonus darbiem ņems no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma, bet valsts budžeta finansējums būs 154 349 eiro. Savukārt Siguldas novada pašvaldība darbiem no Valsts kases aizņemsies četrus miljonus eiro.

Siguldas Jaunā pils ir nozīmīgs Latvijas kultūrvēsturiskais piemineklis, tādēļ ēkas būvprojektā definētas konkrētas prasības pils pārbūvei un funkciju maiņai, lai saglabātu ēku, kas uzskatāma gan par neogotikas stila arhitektūras, gan nacionālās būvniecības interjera paraugu. Šobrīd ēkas nesošās konstrukcijas vietumis ir pirmsavārijas stāvoklī, tādēļ nepieciešami vērienīgi pārbūves darbi, skaidroja pašvaldībā.

Pēc Siguldas Jaunās pils pārbūves un restaurācijas tajā būs skatāma ekspozīcija par Siguldas vēsturi, ēkā būs pieejamas telpas dažādiem kultūras pasākumiem, kā arī Svētku zāle, kurā notiks laulību ceremonijas.

Siguldas novada pašvaldība no 2013.gada uzsākusi Siguldas pils kompleksa attīstību. 2015.gadā pašvaldība, ieguldot vairāk nekā pusmiljonu eiro, rekonstruēja vienu no Siguldas pils kompleksa ēkām - stalli, kura pirmajā stāvā pieejamas telpas uzņēmējiem un Siguldas Biznesa inkubatoram, bet otrajā stāvā atrodas Siguldas novada pašvaldības administrācijas telpas.

Patlaban noslēgumam tuvojas citu ēku rekonstrukcija, kas atrodas kompleksa teritorijā. Šovasar trīs Siguldas vēsturiskā centra ēkas, kurās kapitālais remonts nav bijis vairākus gadu desmitus, būs pārtapušas par radošo kvartālu, kur veiksmīgi attīstīties uzņēmējdarbībai un norisināties kultūras pasākumiem. Pēc veiktā teritorijas labiekārtojuma apmeklētājiem šovasar tiks atvērts arī Siguldas Jaunās pils dārzs, kas papildināts ar 19.gadsimta nogalei raksturīgajiem muižas apstādījumiem.