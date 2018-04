PTAC brīdina par tirdzniecībā esošu nedrošu ķēdes zāģa modeli

Atbilstoši PTAC paustajam, zāģa priekšējais rokturis, aizmugurējais rokturis, priekšējais rokas aizsargs un ķēdes ķērājs neiztur slodzi, kurai tie ir pakļauti lietošanas laikā, tādējādi radot nopietnu savainošanās risku tā lietotājiem.

Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam, PTAC atsaukumā minētais ķēdes zāģis uzskatāms par līguma noteikumiem neatbilstošu preci. Tas nozīmē, ka patērētājam ir tiesības pieteikt prasījumu divu gadu laikā no preces iegādes dienas.

Veicot tirgus uzraudzības darbības, PTAC konstatējis, ka minēto ķēdes zāģa modeli patērētājiem Latvijā piedāvā vairāki interneta veikali, kuru sarakstu iespējams aplūkot centra mājaslapā.

PTAC aicina patērētājus rūpīgi iepazīties ar to lietošanā esošā ķēdes zāģa identifikāciju un gadījumā, ja to rīcībā ir nonākusi minētā prece, nekavējoties pārtraukt tās lietošanu.

Tāpat patērētāji tiek aicināti vērsties pie tā komersanta, kur prece tika iegādāta. Gadījumā, ja atsauktais ķēdes zāģis ir iegādāts kādā citā tirdzniecības vietā vai PTAC sarakstā neiekļautā internetveikalā, patērētāji tiek aicināti par to informēt PTAC.

Interneta veikala «220.lv» īpašnieces SIA «Pigu Latvia» valdes locekle Laila Snidzāne aģentūrai LETA norādīja, ka minēto ķēdes zāģa modeli iepērk «220.lv» mātes uzņēmums, līdz ar to viņa nevarēja atklāt, kas ir «Fieldmann» produkcijas piegādātājs. Vienlaikus viņa uzsvēra, ka «220.lv» ir atsaucis minēto preci no tirgošanas, kā arī piebilda, ka ķēdes zāģa ražotājs ir informēts par radušos situāciju un izņēmis to no aprites.