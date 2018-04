Kurzemē reģistrētie uzņēmumi nodokļos valsts budžetā pērn samaksājuši € 252,88 miljonus

Lielāko Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrēto nodokļu kopsummu Kurzemē tāpat kā citos Latvijas reģionos valsts budžetam nodrošinājusi mazumtirdzniecība. «Lursoft» aprēķinājis, ka Kurzemē reģistrētie mazumtirdzniecības uzņēmumi pagājušajā gadā nodokļos samaksājuši 28,33 miljonus eiro. Arī vērtējot pēc darbinieku skaita, mazumtirdzniecības nozare ir ievērojami priekšā citām uzņēmējdarbības jomām, nodarbinot 6157 strādājošos jeb divas reizes vairāk darbinieku nekā otrajā vietā esošā uzglabāšanas un transporta palīgdarbību nozare.

Neskatoties uz to, ka uzglabāšanas un transporta palīgdarbību nozarē Kurzemē pagājušajā gadā bijis reģistrēts vien 231 uzņēmums, teju astoņas reizes mazāk nekā mazumtirdzniecībā strādājošo uzņēmumu, pēc samaksāto nodokļu kopsummas minētā sfēra pagājušajā gadā ierindojusies otrajā vietā, valsts kopbudžetam nodokļos nodrošinot 21,12 miljonu eiro lielu pienesumu. Tikai par 300 000 eiro mazāk nekā uzglabāšanas un transporta palīgdarbību nozare, aizvadītajā gadā nodokļos samaksājuši Kurzemē reģistrētie vairumtirdzniecības uzņēmumi.

Starp desmit nozarēm Kurzemē, kuras pērn salīdzinājumā ar citām uzņēmējdarbības jomām, samaksājušas lielāko nodokļu kopsummu, ierindojusies arī būvniecība, veselības aizsardzība, nekustamo īpašumu sfēra, automobiļu un motociklu tirdzniecība un remonts, kā arī trīs ražošanas nozares - pārtikas, gatavo metālizstrādājumu un koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana.

«Lursoft» pētījums atklāj, ka vislielākos nodokļu maksājumus uz vienu uzņēmumu 2017.gadā Kurzemē nodrošinājuši sanitārijas un citu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu jomā strādājošie uzņēmumi. Pērn katrs šīs nozares uzņēmums nodokļos samaksājis vidēji 352 350 eiro. Tikmēr otrajā vietā esošie ūdens ieguves, attīrīšanas un apgādes uzņēmumi veikuši katrs 222 460 eiro lielus nodokļu maksājumus.

No ražošanas uzņēmumiem augstāko pozīciju ieņem Kurzemē reģistrētie papīra un papīra izstrādājumu ražotāji - katrs nozares uzņēmums nodokļos 2017.gadā samaksājis 207 640 eiro, kopumā valsts budžetā nodokļos pagājušajā gadā pārskaitot 1,25 miljonus eiro.

Vairāk nekā 100 000 eiro katrs VID administrētajos nodokļos pērn samaksājuši arī Kurzemē reģistrētie elektrisko iekārtu un metālu ražošanas uzņēmumi. Pēc samaksāto nodokļu apjoma uz vienu darbinieku starp TOP 10 nozarēm no visiem ražotājiem iekļuvuši vien Kurzemē reģistrētie dzērienu ražotāji, kuru vidējie nodokļu maksājumi uz vienu uzņēmumu pērn veidoja 18 260 eiro. Tikmēr pirmajā vietā ar 22 970 eiro uz vienu darbinieku ierindojušies uzņēmumi, kuru pamatdarbība saistīta ar finanšu pakalpojumu darbībām, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu.

Pēc samaksāto nodokļu apmēra uz vienu darbinieku, starp līderiem izvirzījušies arī divi transporta nozares sektori. «Lursoft» dati liecina, ka ūdens transporta nozares uzņēmumi 2017.gadā nodokļos uz katru darbinieku samaksājuši 12 040 eiro, savukārt gaisa transporta uzņēmumi - 10 780 eiro. Tikmēr Kurzemē reģistrētie sauszemes transporta un cauruļvadu transporta nozares uzņēmumi ar 21 400 eiro lieliem nodokļu maksājumiem uz vienu darbinieku ierindojušies vien 63.vietā.

Līderos pēc samaksāto nodokļu apjoma pērn Kurzemē izvirzījusies AS «UPB», kura samaksāto nodokļu apjoms gada laikā pieaudzis par 5,94%, pērn sasniedzot 6,46 miljonus eiro. Gada laikā AS «UPB» samaksātā IIN apjoms palielinājies par 15,4%, savukārt VSAOI sarucis par 10,52%. Jānorāda, ka AS UPB saņēmusi arī VID atzinības rakstu kā 2017.gada lielākais darbaspēka nodokļu maksātājs Kurzemes plānošanas reģionā lielo nodokļu maksātāju grupā.

Neskatoties uz to, ka gada laikā samaksāto nodokļu apjoms samazinājies par 13,83%, Kurzemes lielāko nodokļu maksātāju saraksta otrajā vietā ierindojies vēl viens Liepājas uzņēmums - Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA «V. Biļuka komercfirma Evija», kurš VID administrētajos nodokļos pērn samaksājis 5,79 miljonus eiro, kas ir par 7,83% vairāk nekā gadu iepriekš, bet VSAOI apjoms pieaudzis par 7,81%. Ventspilī reģistrētais mazumtirgotājs AS «Diāna» pērn valsts kopbudžetu nodokļu maksājumos papildinājis par 5,63 miljoniem eiro, kas ir par 8,11% vairāk nekā gadu iepriekš. Uzņēmuma samaksātā IIN apjoms pērn pieaudzis par 14,53%, bet VSAOI – par 10,93%.

Kurzemē starp TOP 20 lielākajiem nodokļu maksātājiem iekļuvušas arī vairākas pašvaldībām piederošas kapitālsabiedrības. Saraksta ceturtajā vietā ar 4,66 miljonu eiro lieliem nodokļu maksājumiem ierindojusies SIA «Liepājas reģionālā slimnīca», bet desmitajā pozīcijā - SIA Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, kas aizvadītajā gadā nodokļos samaksājusi 2,99 miljonus eiro jeb par 11,57% lielāku summu nekā 2016.gadā. Tāpat arī lielāko nodokļu maksātāju skaitā iekļuvusi SIA «Liepājas Enerģija» un SIA «Liepājas Ūdens».