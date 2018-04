Vairāki uzņēmēji vienojas attīstīt «VEF» apkārtni kā jauno Rīgas centru

«VEF» apkaime pilsētas attīstības plānā iezīmēta ar lielisku potenciālu attīstīties par jauno Rīgas centru, tāpēc uzņēmumu iniciatīva tapusi, lai šī teritorija būtu Latvijas kā viedvalsts modelis, kur iesaistītie partneri veidos un pilsētvidē izmēģinās jaunākās digitālās tehnoloģijas, vienlaikus nesot Latvijas vārdu pasaulē.

Latvijas tehnoloģiju inovāciju uzņēmumi «Latvijas mobilais telefons» (LMT), «Accenture», «Mikrotik», kā arī Jaunās Teikas kvartāls, komercīpašumu pārvaldītājs «New Hanza Capital», «VEF» Kultūras pils un tirdzniecības uzņēmums «Elkor» vienojušies kopīgam darbam, lai šis jaunais Rīgas centrs kļūtu par pilsētas tehnoloģiski attīstītāko, vienlaikus dzīvošanai un strādāšanai draudzīgāko vietu.

Paredzēts, ka «VEF» apkaime būs radoša vide, kurā uzņēmumi apņēmušies prototipēt jaunus risinājumus, kopā attīstot ne tikai viedāku, bet arī zaļāku apkārtnes infrastruktūru, kā arī radot eksportspējīgas inovācijas un sabalansētu vidi dzīvošanai un strādāšanai. Iniciatīvai aicināti pievienoties arī citi uzņēmumi un iestādes.

«Latvijai ir simt gadu tradīcijas elektronikas nozarē, un to šūpulis ir kārts tieši «VEF» teritorijā. Tas ir ar augstu pievienoto vērtību iezīmēts pirmsākums mūsdienu stāstam par Latvijas tehnoloģiju inovāciju potenciālu. Patiess prieks, ka šajā projektā izdevies sastrādāties daudziem uzņēmumiem, turklāt no atšķirīgām nozarēm. Viens no būtiskākajiem aspektiem, lai Latvija kļūtu par viedvalsti, ir ne tikai inovatīvas tehnoloģijas, bet arī savstarpējā korporāciju un jaunuzņēmumu sadarbība, kā arī moderna, uz attīstību vērsta un iekļaujoša vide kā darbam, tā dzīvošanai,» norādīja ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens (V).

«Apkaime abpus Brīvības ielai vēsturiski ir vieta, kur koncentrējušies tehnoloģiju un inovāciju uzņēmumi. Šajā teritorijā strādājošo uzņēmumu profils, mērogs un speciālistu koncentrācija nodrošina nepieciešamo cilvēkresursu un tehnoloģiju klātbūtni, lai pieteiktu Rīgu kā inovatīvu un daudzsološu pilsētu gan reģionālā, gan starptautiskā kontekstā. Šobrīd apkārtni ap bijušās «VEF» rūpnīcas ēkām, «VEF» Kultūras pili un Jaunās Teikas teritoriju par savu mājvietu sauc daudzi lielākie valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzņēmumi, kur kopā strādā vairāk nekā 3500 augsta līmeņa speciālistu,» sacīja kvartāla attīstības projektam piesaistītais pilsētplānotājs un sociālantropologs Viesturs Celmiņš, uzsverot, ka likumsakarīgi tieši «VEF» apkaime ir vieta, kur šāda iniciatīva ir radusies un iedzīvojusies.

Celmiņš skaidroja, ka, lai izmantotu digitālo tehnoloģiju priekšrocības pēc iespējas efektīvāk, kā arī radītu savus unikālos produktus, valstij ir nepieciešams skaidri pozicionēt inovāciju un tehnoloģiju nozīmi pilsētas un sabiedrības attīstībā.

Uzņēmumi, kas jau tagad individuāli strādā pie tehnoloģiju inovācijām, savus jaunos, uz apkārtējās vides uzlabošanu vērstos produktus apņēmušies prototipēt un testēt pilsētvidē «VEF» apkaimē. Tā, piemēram, LMT iedzīvinās mašīnredzes risinājumus un 5G iespējas pilsētvides uzlabošanā. «Accenture» prototipēšanas studija «Liquid Studio» īstenos lietu interneta, mākslīgā intelekta un miksētās papildinātās realitātes projektus. «Mikrotik» sadarbībā ar LMT izstrādās 5G bezvadu tehnoloģijas Latvijas konkurētspējas uzlabošanai un eksportam pasaulē.

Jaunā Teika jau šobrīd ir moderns rajons dzīvošanai un strādāšanai Rīgā, kas nākotnē nodrošinās telpas vairāk nekā 6000 profesionāļiem. «New Hanza Capital» palīdzēs vēsturiskās «VEF» rūpnīcas ēkām atdzimt par ērtu un patīkamu darba vidi tehnoloģiju uzņēmumiem, labiekārtojot arī vēsturisko «VEF» kvartāla iekšējo parku. Savukārt «VEF» Kultūras pils meklēs inovatīvus formātus tradicionālām vērtībām un būs telpa kopdarei un tehnoloģiju nozares spilgtākajiem pasākumiem.