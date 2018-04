Apstiprina jaunas dabasgāzes uzglabāšanas tarifu robežas Inčukalna krātuvei

Apstiprinātajā tarifu projektā tirgus dalībniekiem tiek piedāvāti dažādi produkti, lai sekmētu pilnīgāku krātuves izmantošanu. Inčukalna pazemes gāzes krātuves uzglabāšanas pakalpojuma tarifus SPRK iepriekš iesniedza no AS «Latvijas gāze» nodalītā gāzes pārvades un uzglabāšanas operatora AS «Conexus Baltic Grid» («Conexus»).

Apstiprinātajā tarifu projektā noteikti divi produkti - tirgus produkts, kas ir terminēts, un grupētās jaudas produkts, kas pieejams neierobežotu laiku.

Tirgus produkts rezervēšanai būs pieejams no iesūknēšanas sezonas sākuma līdz 2018.gada 31.augustam un tarifs par tirgus produktu tiks pārskatīts reizi nedēļā, tirgotājiem paziņojot aktuālo tarifu tirgus produktam. Tirgus produkts mainās atbilstoši cenu starpībai dabasgāzei ziemas un vasaras sezonā, kuras vērtība publicēta «Gaspool» biržā.

Salīdzinot ar patlaban spēkā esošo tarifu, tirgus produkta prognozētā cena ir par 39% zemāka. Tirgus produktam ir noteikta zemākā cena 92 centi par megavatstundu (MWh) šajā sezonā.

Savukārt grupētās jaudas produkts būs pieejams visu sezonas laiku. Grupētās jaudas produkta cenas augšējā robeža noteikta 2,94756 eiro/MWh par ciklu. Tarifam būs iespēja samazināties, ja krātuves pieprasījums pārsniegs komersanta noteikto prognozi. Tas nozīmē, jo vairāk tiks noglabāta gāze Inčukalna krātuvē, jo zemāka cena par grupētās jaudas produktu tiks piemērota, skaidroja SPRK.

Salīdzinot ar spēkā esošo tarifu, kas iepriekš apstiprināts 2008.gadā, kopējās uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma izmaksas ir samazinātas par 35%, salīdzinot ar spēkā esošajos tarifos iekļautajām izmaksām.

Vienlaikus ir samazināta arī komersanta peļņa (kapitāla atdeve), salīdzinot ar spēkā esošo tarifu, līdz 1,13 miljoniem eiro. SPRK apstiprinātajiem dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifiem nav tiešas ietekmes uz galalietotāju maksājumiem, bet šis ir ļoti nozīmīgs solis turpmākai tirgus un Inčukalna pazemes krātuves attīstībai, uzsvēra SPRK.

Apstiprinātie tarifi stāsies spēkā no 1.jūnija.

«Conexus» valdes priekšsēdētāja Zane Kotāne norādīja, ka jaunie apstiprinātie tarifi ir būtisks tirgus instruments biznesa procesu plānošanā.

«Ir noslēdzies svarīgs darba posms - apstiprināti jaunie Inčukalna pazemes gāzes krātuves uzglabāšanas tarifi, kas ir svarīgi ne tikai mums, dabasgāzes uzglabāšanas operatoram, bet ir arī svarīgs tirgus instruments, kas ikvienam tirgus dalībniekam ļauj plānot savus biznesa procesus. Līdz ar tarifu apstiprināšanu, iesūknēšanas sezonu varēsim sākt 5.jūnijā,» atzīmēja Kotāne.

Viņa arī sacīja, ka 2018.gada tarifu projektā iekļautās kopējās uzglabāšanas sistēmas izmaksas ir 22,3 miljoni eiro, kas, salīdzinot ar iepriekš apstiprinātajiem uzglabāšanas tarifiem, ir par 35% zemākas. Tas galvenokārt saistīts ar izmaiņām tarifu aprēķināšanas metodikā attiecībā uz tehnoloģiskā procesa nodrošināšanas izmaksām, nosakot, ka kompresoru darbības nodrošināšanai izlietotās dabasgāzes izmaksas sedz krātuves lietotāji papildus noteiktajiem tarifiem.

«Ļoti nozīmīgi, ka tarifu pārskata cikls noteikts uz trīs gadiem, kas ļaus krātuves operatoram laicīgāk tirgus dalībniekiem paziņot katras sezonas prognozētos tarifus, neveicot pilnu tarifu pārskatīšanas procedūru. SPRK lēmumā noteikts pienākums informēt tirgus dalībniekus par prognozētajiem tarifiem katrai sezonai līdz 1.februārim. Tāpat regulatora pieņemtais lēmums dod iespēju tirgus dalībniekiem pašiem piedalīties tirgum nepieciešamo pakalpojumu pilnveidošanā un ierosināt operatoram izveidot piedāvājumu ilgtermiņa krātuves produktiem, kas pēc saskaņošanas ar SRPK būs pieejams visiem tirgus dalībniekiem,» atzina Kotāne.

Vienlaikus ar tarifu projekta precizējumiem, ko šodien apstiprināja SPRK padome, «Conexus» iesniedza arī precizētus krātuves lietošanas noteikumus, ar kuriem tiek nodrošināta jauno krātuves jaudas produktu ieviešana, kā arī citi grozījumi, kas ņem vērā darba pieredzi pēc dabasgāzes tirgus atvēršanas 2017.gada 3.aprīlī un ar to saistītajām pārmaiņām Latvijas un Baltijas gāzapgādes infrastruktūras izmantošanā 2017./2018.gada krātuves cikla laikā, norādīja Kotāne.

Jau vēstīts, ka «Conexus» ir izstrādājusi dabas gāzes uzglabāšanas produktus un to tarifus, lai varētu sekmēt lielāku dabasgāzes krātuves izmantošanu, kas vienlaikus izpildītu gan izmaksu atgūšanu, gan būtu piemērots tirgus dalībniekam, ņemot vērā Latvijas ziemas apgādes īpatnības.

AS «Conexus Baltic Grid» dibināta 2016.gada 22.decembrī, reorganizācijas rezultātā no «Latvijas gāzes» nodalot pārvades un glabāšanas darbības virzienus. «Conexus» ir vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators Latvijā, kurš pārvalda Inčukalna pazemes gāzes krātuvi un maģistrālo dabasgāzes pārvades sistēmu, kas tieši savieno Latvijas dabasgāzes tirgu ar Lietuvu, Igauniju un Krievijas Ziemeļrietumu reģionu.