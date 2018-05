Lielākais nodokļu maksātājs informācijas tehnoloģiju nozarē pērn bija «Evolution Latvia»

Lielākais nodokļu maksātājs informācijas tehnoloģiju (IT) nozarē pērn bija IT un spēļu prezentētāju ārpakalpojumu uzņēmums SIA «Evolution Latvia» ar nodokļos nomaksātiem 19,83 miljoniem eiro, liecina «Firmas.lv» pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem sagatavotā informācija.

Otrs lielākais nodokļu maksātājs IT nozarē pērn bija tehnoloģiju uzņēmuma «Accenture» Latvijas filiāle ar 17,562 miljoniem eiro, bet trešajā vietā - IT uzņēmums «Tele2 Shared Service Center» ar 7,33 miljoniem eiro.

Ceturtajā vietā atrodas mobilo ierīču uzņēmums «Samsung Electronics Baltics» ar 6,93 miljoniem eiro, bet piektajā vietā ir IT uzņēmums SIA «Euro Live Technologies» ar 5,157 miljoniem eiro.

Tāpat IT nozares lielāko nodokļu maksātāju pirmajā desmitniekā ir SIA «4financeIT» ar 4,375 miljoniem eiro, SIA «Euronics Latvia» ar 4,298 miljoniem eiro, SIA «Lattelecom Technology» ar 3,616 miljonu eiro, AS «Exigen Services Latvia» ar 3,256 miljoniem eiro un AS «Balticom» ar nodokļos nomaksātajiem 2,135 miljoniem eiro.