«VEF Radiotehnika RRR» peļņa € 1,225 miljoni, apgrozījums samazinājies

«VEF Radiotehnika RRR» pērn saražoja pasūtījumus, kuri tiek nosūtīti pasūtītājiem ārvalstīs, tajā skaitā Polijā, Ungārijā, Itālijā, Krievijā, Igaunijā un citās pasaules valstīs.

Uzņēmuma peļņa pērn gūta galvenokārt no kreditoru parādu norakstīšanas pēc «VEF Radiotehnika RRR» tiesiskās aizsardzības procesa pabeigšanas.

No pamatdarbības «VEF Radiotehnika RRR» pērn cieta zaudējumus, kas saistīti ar ieņēmumu struktūras maiņu. 2017.gadā uzņēmums palielināja akustisko sistēmu ražošanu un to pārdošanu. Saskaņā ar vadības aprēķiniem, 2018.gadā ieņēmumi no saražotās produkcijas veidos 525 400 eiro un ieņēmumi no saimnieciskās darbības pārsniegs izdevumus par 50 397 eiro, līdz ar to pozitīvā naudas plūsma no saimnieciskās darbības spēs nodrošināt finansējumu likviditātes problēmu atrisināšanai.

Kompānijas finanšu pārskata vadības ziņojumā arī atzīmēts, ka galvenie «VEF Radiotehnika RRR» pamatdarbības veidi bija nekustamā īpašuma iznomāšana un akustisko sistēmu ražošana, to korpusu iepirkšana un realizācija. Jauni pamatdarbības veidi pērn netika apgūti.

Nākotnē uzņēmums plāno atjaunot akustisko sistēmu un to korpusu izstrādāšanu, ražošanas organizēšanu un realizāciju.

Jau vēstīts, ka «VEF Radiotehnika RRR» akcionāri ārkārtas sapulcē šī gada janvārī nolēma samazināt kompānijas pamatkapitālu par 3,314 miljoniem eiro. Pamatkapitāla samazināšana veikta, samazinot uzņēmuma akcijas nominālvērtību no 1,4 eiro līdz 0,1 eiro par akciju.

Samazināšanas iemesls ir nepieciešamība segt «VEF Radiotehnika RRR» uzkrātos iepriekšējo gadu zaudējumus, uzlabot bilanci, kas ļaus iespēju uzņēmumam piedalīties Eiropas finansējumos ražošanas attīstīšanā. Kopumā pamatkapitāla samazināšana ļaus segt «VEF Radiotehnika RRR» zaudējumus 3 313 809 eiro apmērā.

Pēc pamatkapitāla samazināšanas tas ir palicis 254 908,40 eiro.

«VEF Radiotehnikas RRR» akcijas kotē «Nasdaq Riga» otrajā sarakstā.