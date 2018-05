SPRK padomes priekšsēdētājs pērn no mātes dāvinājumā saņēmis € 17 312

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes priekšsēdētājs Rolands Irklis pērn no mātes dāvinājumā saņēmis 17 312 eiro, liecina viņa Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtā amatpersonas deklarācija.

Tāpat SPRK padomes priekšsēdētājs pērn veica vienu darījumu, kura summa pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas. Tā bija nekustamā īpašuma iegāde 13 900 eiro vērtībā Limbažos. Tādējādi Irkļa īpašumā pagājušā gada beigās bija divi dzīvokļi Limbažos, viens dzīvoklis Rīgā, bet kopīpašumā cits īpašums Rīgā.

Tikmēr atalgojumā SPRK komisijas padomes priekšsēdētāja amatā Irklis pērn saņēmis 48 009 eiro.

Irkļa ienākumus pērn papildināja arī 3103 eiro no īpašuma pārdošanas, mācību maksas kompensācija no SPRK 1920 eiro apmērā, apdrošināšanas atlīdzība gandrīz 92 eiro apmērā un honorārs 50 eiro apmērā no Rīgas Tehniskās universitātes.

Pagājušā gadā beigās Irkļa parādsaistības veidoja 124 938 eiro, kas ir nedaudz mazāk nekā 2016.gadā, kad to apmērs bija 126 561 eiro.

Irkļa īpašumā pagājušā gada beigās bija 2002.gada automašīna «Ford Mondeo».

Irklis SPRK padomes priekšsēdētājs ir no 2016.gada 25.februāra. Līdz tam viņš ieņēmuma SPRK padomes locekļa amatu.