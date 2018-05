«Latvijas pasts» izsolēs pārdos vairākus nekustamos īpašumus

Izsoles plānotas 12. un 13.jūnijā, tās notiks «Latvijas pasta» biroja ēkā Mārupes novadā, Ziemeļu ielā 10, Lidostā «Rīga». Īpašumu sākotnējā pārdošanas cena ir no 500 eiro līdz 143 000 eiro.

Jūnijā izsolē plānots pārdot nekustamo īpašumu Lubānas ielā 54, Rīgā, kas sastāv no zemes un ēkas, Līgatnes novada Līgatnes pagastā esošu nekustamo īpašumu «Pasts», kas sastāv no ēkas un zemes, īpašumu Dobeles novada Dobeles pagastā, Lejasstrazdi 28-2, kas ir dzīvokļa īpašums, Skrundas novada Skrundas pagastā esošo nekustamo īpašumu «Antuļu pasta nodaļa», kas sastāv no vienas ēkas, Priekulē esošu nekustamo īpašumu Raiņa ielā 25, kas sastāv no ēkas un zemes, Priekules novada Priekules pagastā esošu nekustamo īpašumu «Pasta Atvari», kas sastāva no ēkas.

Tāpat plānots pārdot Rūjienas novada Vilpulkas pagastā esošo nekustamo īpašumu «Virķēnu pasta nodaļa», kas sastāv no ēkas, Daugavpils novada Nīcgales pagastā esošu nekustamo īpašumu Skolas ielā 12, kas sastāv no ēkas un zemes, Krāslavā esošu nekustamos īpašumus Sv.Ludvika laukumā 3, kas sastāv no zemes un ēkas, un Sv.Ludvika laukumā 1, kas sastāv no ēkas, Krāslavas novada Skaistas pagastā esošu nekustamo īpašumu Miera ielā 4, kas sastāv no apbūves un zemes.

«Latvijas Pasts» izsoles kārtībā plāno pārdot arī Stopiņu novada Sauriešos esošu nekustamo īpašumu «Sauriešu pasta nodaļa», Burtnieku ielā 6, kas sastāv no ēkas, Auces novada Bēnes pagastā esošu nekustamo īpašumu Stacijas ielā 1, kas sastāv no zemes un ēkas, Tukuma novada Lestenes pagastā esošu nekustamo īpašumu «Lestenes pasts», kas sastāv no zemes un ēkas, Talsu novada Ķūļciema pagastā esošu nekustamo īpašumu «Pasts», kas sastāv no ēkas, Ventspils novada Ugāles pagastā esošu nekustamo īpašumu «Ugāles pasts», kas sastāv no zemes un ēkas.

Jūnijā plānots pārdot arī Madonas novada Aronas pagastā esošu nekustamo īpašumu E.Graudiņa ielā 4, Kusā, kas sastāv no ēkas un zemes, un Valkas novada Ērģemes pagastā esošu nekustamo īpašumu «Ērģemes sakaru nodaļa», kas sastāv zeme un ēkas.

Pieteikties izsolei ir iespējams darba dienās līdz 1.jūnijam.

«Latvijas pasts» nodrošina plašāko pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā, uzturot vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu. Uzņēmuma pamatfunkcija ir universālā pasta pakalpojuma sniegšana, papildus nodrošinot arī komercpārvadājumu, eksprespasta, maksājumu, preses, mazumtirdzniecības un filatēlijas pakalpojumus. «Latvijas pasts» ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums.