Biroju platības nereti tiek iznomātas vēl pirms parādīšanās publiskajā piedāvājumā

Pārskatā teikts, ka «Nordic and Baltic Property Group» uzņēmums «Telegraph Offices» ir uzsācis ēkas renovāciju Vecrīgā, Audēju ielā 15 un plāno vērt durvis saviem nomniekiem 2019.gada vasarā. Ēkas kopējā platība būs 3365 kvadrātmetri, no kuriem pirmie divi stāvi 1100 kvadrātmetru platībā ir paredzēti tirdzniecībai, savukārt, no 3. līdz 6. stāvam tiks piedāvātas A klases standartiem atbilstošas biroja telpas.

Vēl kā nozīmīgs notikums pārskatā minēta A klases biroja ēkas «Alojas biznesa centrs» pārdošana, kuru iegādājās Zviedrijas investīciju kompānija «Eastnine AB». Kopējā darījuma summa bija 29,6 miljoni eiro.

Pateicoties daudzfunkcionālā tirdzniecības centra «Akropole» straujai attīstībai, 2019.gadā nomniekiem būs iespējams savas telpas izvēlēties 10 000 kvadrātmetrus plašajā B klases biroju ēkā. Pašreiz notiek aktīvs darbs pie infrastruktūras izveides, lai atvieglotu piekļūšanu gan darbiniekiem, gan klientiem.

Nomas maksas ir saglabājušās iepriekšējā ceturkšņa līmenī - A klases biroju segmentā vidēji tās ir robežās no 11 eiro līdz 16 eiro par vienu kvadrātmetru mēnesī, augstākā nomas maksa par A klases birojiem ir 17 eiro par vienu kvadrātmetru mēnesī.

Savukārt B klases biroju segmentā nomas maksas ir robežās no astoņiem eiro līdz 12 eiro par kvadrātmetru. Vidējās apsaimniekošanas izmaksas A un B klases biroju centros ir robežās no 1,5 līdz 5,5 eiro par kvadrātmetru mēnesī.

Lielais apsaimniekošanas maksu svārstību diapazonu «Ober-Haus» skaidro ar to, ka ēkās, kurās apsaimniekošanas maksas ir zemas, apsaimniekošanu veic paši īpašnieki un daļu kopējo izdevumu iekļauj arī nomas maksā. Savukārt augstākas apsaimniekošanas maksas ir tajās ēkās, kurās apsaimniekošanas izmaksas pilnībā nodalītas no nomas maksas un tajās tiek iekļauti arī komunālie maksājumi un citas izmaksas saistībā ar nekustamo īpašumu.