Irānas kodolvienošanās: kas no sankciju atjaunošanas cietīs visvairāk?

ASV prezidents Donalds Tramps otrdien paziņoja par ASV izstāšanos no 2015.gadā noslēgtā Irānas kodollīguma. ASV izstāšanās no šī līguma nozīmē to, ka Vašingtona atjaunos visas sankcijas Teherānai, kas tika noņemtas pēc līguma parakstīšanas. Tramps otrdien izteicās, ka ASV noteiks Irānai arī visaugstākā līmeņa ekonomiskos ierobežojumus. Globālā ekonomika jau sākusi gatavoties Trampa lēmuma negatīvajai ietekmei. Ir skaidrs, ka visvairāk no šī lēmuma cietīs Irāna, tomēr tā nebūs vienīgā cietēja, raksta ASV medijs CNN.