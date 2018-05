2017. gads «Olainfarm» bijis pārbaudījumu gads

Zāļu ražotājam AS «Olainfarm» aizvadītais - 2017.gads - bija pārbaudījumu gads, norāda uzņēmuma padome ziņojumā kārtējai akcionāru sapulcei.

«Olainfarm» padome atzīmē, ka jau sākot ar gada otro ceturksni un Krievijas rubļa svārstību radītajiem zaudējumiem, bija redzams, ka «Olainfarm» ne tikai nespēs izpildīt akcionāru apstiprinātās peļņas un apgrozījuma prognozes, bet arī var nesasniegt 2016.gada peļņas rādītājus.

«Pieaugošās mārketinga un administrācijas izmaksas šīs bažas tikai pastiprināja. Līdz ar to ir likumsakarīgi, ka arī turpmākajos ceturkšņos «Olainfarm» finanšu rādītāji būtiskus uzlabojumus neparādīja. Lai arī lielā mērā finanšu rādītāju pasliktināšanās tomēr izrietēja no valūtas kursu svārstību radītajiem zaudējumiem, uzņēmuma rentabilitātes samazinājums, liek padomei pievērst valdes uzmanību jautājumiem, kas tieši saistīti ar sabiedrības rentabilitāti, it īpaši nepieciešamībai rūpīgāk izvērtēt «Olainfarm» un tās meitas uzņēmumu mārketinga un realizācijas izmaksu pamatotību un caurskatāmību. Apzinoties, ka jauna tirgus veiksmīgākai apgūšanai un jaunu produktu veiksmīgākai realizācijas uzsākšanai lielākas mārketinga izmaksas ir vitāli nepieciešamas, padome tomēr aicina kritiskāk izvērtēt lielu mārketinga izmaksu nepieciešamību jau esošiem produktiem jau esošos tirgos. Tāpat, padome aicina valdi rūpīgi sekot investīcijām īpašumos, to pārvaldībai un vērtības izmaiņām, lai nākotnē no šīm investīcijām «Olainfarm» varētu gūt maksimālu labumu,» teikts padomes ziņojumā.

Padome gan atzīmē veiksmīgo darbu ar «Olainfarm» debitoriem, it īpaši ar Ukrainas uzņēmumu «OLFA», kas ir viens no svarīgākajiem uzņēmuma sadarbības partneriem. 2017.gadā paveiktais ir ļāvis «Olainfarm» samazināt šī partnera saistībām iepriekš veiktos uzkrājumus. Tāpat padome atzīmē vairāku «Olainfarm» meitas uzņēmumu veiksmīgo darbību 2017.gadā, kad «Tonus Elast», «Latvijas Aptieka» un «Silvanols» dividendēs vien izmaksāja vairāk nekā 1,5 miljonus eiro.

Padome ir gandarīta, ka 2017.gada laikā «Olainfarm» ir izdevies būtiski samazināt aizdevumu apmēru saistītām personām. Tas lielā mērā ir noticis pateicoties salīdzinoši lielajiem dividenžu maksājumiem 2017.gada laikā, kad dividendēs par vienu akciju tika izmaksāti 0,64 eiro. Padome vērš valdes un akcionāru uzmanību uz to, ka ilgstoša šāda apmēra dividenžu izmaksa var «Olainfarm» radīt likviditātes sarežģījumus un ierobežot tās tālākās attīstības iespējas un nebūtu atbalstāma, tādēļ piekrīt valdes piedāvājumam 2018.gadā dividendēs izmaksāt 0,21 eiro par akciju, veicot dividenžu izmaksu divos maksājumos.

«Padome nevar nepiemināt «Olainfarm» ilggadējā vadītāja Valērija Maligina pāragro nāvi 2017 gada beigās. Maligina kunga ieguldījums sabiedrības izaugsmē, nostiprināšanā un attīstībā ir nenovērtējams. Lai arī ilggadējā «Olainfarm» līdera pēkšņā un pāragrā nāve radīja veselu virkni izaicinājumu, tomēr padome uzskata, ka «Olainfarm» vadības struktūras un kolektīvs ir pielikuši maksimālas pūles, lai šis traģiskais zaudējums atstātu pēc iespējas mazāku ietekmi uz «Olainfarm» un tās meitas uzņēmumu ikdienas darbu,» teikts padomes ziņojumā.

Kā ziņots, šā gada 5.jūnijā notiks «Olainfarm» kārtējā akcionāru sapulce. Sapulces dienaskārtībā iekļauts jautājums par «Olainfarm» valdes ieteikumu no kopējās uzņēmuma 2017.gada tīrās peļņas 9,27 miljonu eiro izmaksāt 2,958 miljonus eiro akcionāriem dividendēs, bet pārējo peļņas daļu 6,312 miljonu eiro apmērā atstāt nesadalītu un novirzīt «Olainfarm» attīstībā.

Valde peļņas daļas izmaksu dividendēs rosina izmaksāt 0,21 eiro apmērā par vienu akciju divos posmos - šā gada trešajā un ceturtajā ceturksnī. Pirmajā posmā plānots izmaksāt 0,10 eiro par akciju, bet otrajā - 0,11 eiro par akciju.

Tāpat sapulcē plānots uzklausīt gan uzņēmuma valdes, gan padomes ziņojumus par 2017.gada darbības rezultātiem, revīzijas komitejas paziņojumu par 2017.gadu, kā arī apstiprināt «Olainfarm» konsolidētā un koncerna mātes uzņēmuma 2017.gada pārskatu un lemt par 2017.gada peļņas izlietošanu.

Vienlaikus sapulces laikā tiks uzklausīts «Olainfarm» valdes ziņojums par 2018.gada budžetu un darbības plānu. Tāpat sapulces laikā norisināsies zvērināta revidenta vēlēšanas 2018.gadam, kā arī tiks noteikta atlīdzības zvērinātajam revidentam.

AS «Olainfarm» kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 14 085 078.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka AS «Olainfarm» konsolidētais apgrozījums pērn bija 122,076 miljoni eiro, kas ir par 10,3% vairāk nekā 2016.gadā, savukārt tā peļņa samazinājās par 6,8% un bija 10,789 miljoni eiro. Savukārt paša «Olainfarm» apgrozījums pērn bija 91,713 miljoni eiro, kas ir par 0,7% vairāk nekā 2016.gadā, bet tā peļņa samazinājās par 3,8% un bija 9,27 miljoni eiro.

«Olainfarm» konsolidētais apgrozījums 2016.gadā bija 110,693 miljoni eiro, bet peļņa - 11,579 miljoni eiro. Savukārt mātes uzņēmuma apgrozījums 2016.gadā bija 91,096 miljoni eiro, bet peļņa - 9,64 miljoni eiro.

«Olainfarm» nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. Kompānijas akcijas kotē «Nasdaq Riga» oficiālajā sarakstā.