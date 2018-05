LAD: Lauksaimniekiem ir trīs rīcības varianti daļēji izslīkušu lauku deklarēšanai

Ja ir iespējams, kartē jāidentificē vieta, kurā ir izslīkuši ziemāji, un ja tā ir pārsēta ar vasarājiem virs 0,3 hektāru lielā platībā, tad to jāiezīmē kā atsevišķu lauku. Tas ir iespējams tajos gadījumos, kad dabā ir orientieri, kurus ņemt vērā, piemēram, koki, elektrolīnijas, ēkas, grāvju līkumi un citi. Savukārt, ja kartē nav iespējams identificēt konkrētas pārsētās vietas platību (piemēram, lauks ir ļoti fragmentāri pārsēts), tad jādeklarē to kultūru, kas aizņem vairāk kā 50% no lauka platības.

Visbeidzot ziemāju lauki, kuros ir izslīkušas atsevišķas vietas un kuras nav pārsētas ar vasarājiem, jādeklarē kā ziemāji tikai tad, ja ir pazīmes, ka sākotnēji ir bijuši iesēti ziemāji.

Jau ziņots, ka pietiekšanās Eiropas Savienības (ES) ārkārtas atbalstam 3,46 miljonu eiro apmērā par 2017. gada rudenī neiesētajiem vai zaudētajiem ziemāju sējumiem notiek reizē ar pieteikšanos tiešajiem maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Attiecīgo ES ārkārtas atbalstu par 2017. gada rudenī neiesētajiem vai zaudētajiem ziemāju sējumiem nepiešķirs par zaudētajiem ziemāju sējumiem, par kuriem jau tika piešķirta kompensācija pagājušā gada rudenī.

Pieteikšanās tiešajiem maksājumiem un Lauku attīstības programmas (LAP) platību maksājumiem uzsākta šā gada 11. aprīlī un to var izdarīt, iesniedzot Vienoto iesniegumu elektroniski LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

Vienotajā iesniegumā aramzemes platībā jādeklarē kultūraugi, kas attiecīgā laukā ir pārsvarā un aizņem vismaz 60%, vai dārzeņu kultūraugi, ja vienā kvadrātmetrā nodrošināts minimālais dārzeņu kultūraugu skaits un platībā īstenoti nezāļu ierobežošanas pasākumi.