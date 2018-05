«Arco Real Estate»: Šogad sērijveida dzīvokļu cenas augušas par 2,9%

Šā gada aprīlī sērijveida dzīvokļu vidējā cena pieauga līdz 790 eiro par kvadrātmetru. Cenas vidēji bija par 51,3% zemākas nekā 2007.gada 1.jūlijā, kad neremontēta sērijveida dzīvokļa vidējā cena bija sasniegusi visu laiku augstāko atzīmi - 1620 eiro par kvadrātmetru. 2018.gada aprīlī sērijveida dzīvokļu cenas, salīdzinot ar 2017.gada sākumu, bija augstākas par 12%.

Gada pirmajā ceturksnī cenas pieauga mēreni, savukārt aprīlī cenu pieauguma tempam bija tendence palielināties, norādīts pārskatā. Vairākos lielākajos Rīgas mikrorajonos aprīļa laikā cenu pieaugums pārsniedza 1%. Tai pašā laikā divos dārgākajos Rīgas mikrorajonos - Imantā un Zolitūdē - jau otro mēnesi pēc kārtas netika novērotas jebkādas cenu izmaiņas.

Dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējās cenas lielākais pieaugums Rīgas mikrorajonos kopš 2018.gada sākuma novērots Teikā (par 4,4%). Arī citos Rīgas lielākajos mikrorajonos cenas šogad palielinājās. Vislēnāk dzīvokļu cenas kopš šī gada sākuma pieauga Juglā (par 1,5%).

Aprīlī sērijveida dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena pieauga vienistabas (par 0,7%), divistabu (par 0,9%), trīsistabu (par 0,4%) un četristabu (par 0,8%) dzīvokļiem.

2018.gada aprīlī gandrīz visos lielākajos Rīgas mikrorajonos sērijveida dzīvokļu cenās tika novērotas pozitīvas izmaiņas - tās lielākoties palielinājās par 0,2-1,4%. Lielākais cenu pieaugums konstatēts Purvciemā, kur dzīvokļu cenas mēneša laikā pieauga par 1,4%. Savukārt Imantā un Zolitūdē cenu izmaiņas aprīlī netika novērotas, tur dzīvokļu cenas saglabājās iepriekšējā mēneša līmenī.

Sērijveida dzīvokļu augstākās cenas 2018.gada aprīlī saglabājās Teikā, kur viena kvadrātmetra vidējā cena pakāpusies 947 eiro par kvadrātmetru pozīcijai. Viszemākā viena kvadrātmetra vidējā cena aprīlī saglabājās Bolderājā, kur tā pieauga līdz 567 eiro par kvadrātmetru.

Šā gada aprīlī visdārgākie dzīvokļi saglabājās 119. un 104. sērijas mājās, kurās cenas divistabu dzīvokļiem apmierinošā stāvoklī bija robežās no 45 000 eiro līdz 51 000 eiro atkarībā no atrašanās vietas. Savukārt vislētākās bija lietuviešu projekta mājas, kur divistabu dzīvokļu cenu amplitūda bija no 26 000 eiro līdz 41 000 eiro, un Hruščova laika mājas, kurās cenas divistabu dzīvokļiem bija robežās no 25 000 eiro līdz 41 000 eiro atkarībā no mikrorajona.