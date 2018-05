Maligina atraitne pārmet mirušā uzņēmēja meitām atteikšanos parakstīt vienošanos par mantojuma sadali

Viņa skaidroja, ka ceturtdien pie zvērinātas notāres Valdas Vaivares bijis plānots parakstīt Maligina mantinieku vienošanos par mantojuma sadali. Tā esot panākta ilgstošu un sarežģītu pārrunu rezultātā, ņemot vērā visu iesaistīto pušu intereses, kā arī «Olainfarm» veiksmīgas darbības nodrošināšanu nākotnē. «Šodien šo vienošanos visām iesaistītajām pusēm bija plānots parakstīt pie notāra, tādējādi apstiprinot tās spēkā esamību,» norādīja Elina Maligina, uzsverot, ka panāktā vienošanās esot kompromiss, kurā iespējami plašākajā veidā esot ietvertas mirušā «Olainfarm» īpašnieka nepilngadīgās meitas Annas Maliginas, vecāko meitu Irinas Maliginas un Nikas Saveļjevas, kā arī pašas Elīnas Maliginas intereses.

«Nu jau kārtējo reizi nākas secināt, ka tas, ko pārējie mantinieki runā publiski un dara praktiski, ir divas diametrāli pretējas lietas. Šodienas rīcība, vienošanos neparakstot, skaidri un nepārprotami apliecina, ka gan Irinai, gan Nikai «Olainfarm» nākotne ir dziļi vienaldzīga – gluži tāpat kā tēva labā vārda un piemiņas saglabāšana, un ka konstruktīva pieeja mantojuma jautājuma risināšanā aprobežojas ar skaistiem, bet tukšiem paziņojumiem presei,» paziņojumā uzsvērusi Elīna Maligina.

Viņas ieskatā Irinas Maliginas un Nikas Saveļjevas darbības vērtējamas kā iešana «Itera Latvija» valdes priekšsēdētāja un «Dinamo Rīga» padomes priekšsēdētāja Jura Savicka pavadā, kuru nākamais solis būšot «Olainfarm» padomes un valdes nomaiņa, uzņēmuma sadalīšana un tā pilnīga iznīcināšana.

«Lai to nepieļautu, kopā ar saviem advokātiem Pāvelu Rebenoku un Mārtiņu Krieķi darīšu visu iespējamo, lai nodrošinātu Valērija Maligina izveidotā viena no vadošajiem Latvijas farmācijas uzņēmuma turpmāku darbību un attīstību – saglabājot kompānijas vadībā cilvēkus, kuriem mans vīrs uzticējās, kā arī lūdzot atcelt Irinu Maliginu no mantojuma aizgādnes pienākumu pildīšanas. Gan no likuma, gan aizgādņa būtības izriet pienākums rūpēties par mantojuma saglabāšanu, nevis nemākulīgi, lētticīgi un primitīvi par Jūdasa grašiem to izputināt bezprincipu cilvēkiem, kuri, sajutuši gaidāmā kumosa garšu mutē, nespēj valdīt siekalas,» uzsvēra uzņēmēja atraitne.

Tikmēr viņa pauda cerību, ka Maligina nepilngadīgās meitas māte objektīvi izvērtēs notiekošo un spēs pieņemt atbilstošu lēmumu Annas Maliginas labākajās interesēs.

Elīnas Maliginas pārstāvis Rebenoks aģentūrai LETA skaidroja, ka ceturtdien vienošanos bija paredzēts parakstīt tikai mirušā «Olainfarm» īpašnieka vecākajām meitām. Pēc viņa teiktā, tālāk vienošanos bija paredzēts parakstīt Maligina nepilngadīgajai meitai Annai Maliginai, kurai kopā ar māti nepieciešams iegūt saskaņojumu no bāriņtiesas. Līdz ar to vienošanās parakstīšanas process uzņēmēja nepilngadīgajai meitai ir ilgāks.

Vienlaikus viņš sacīja, ka «Olainfarm» īpašnieka vecāko meitu atteikšanās parakstīt vienošanos esot vēl viens veids, kā novilcināt laiku līdz jūnijā paredzētajai «Olainfarm» akcionāru sapulcei, lai veiktu Irinas Maliginas un Nikas Saveļjevas piedāvātās izmaiņas uzņēmuma valdē un padomē. Tomēr Rebenoks uzsvēra, ka Elīna Maligina ar juridiskajiem pārstāvjiem tiesvedības ceļā darīšot visu iespējamo, lai atceltu Irinu Maliginu kā mantojuma aizgādni un novērstu nesaistītu personu nonākšanu «Olainfarm» vadībā.

Ar Irinas Maliginas un Nikas Saveļjeves pārstāvjiem aģentūrai LETA pagaidām nav izdevies sazināties.

Jau ziņots, ka 16.janvārī nolasītajā «Olainfarm» vadītāja testamentā bija minētas uzņēmēja trīs meitas, no kurām divas ir pilngadīgas, bet uzņēmēja atraitne tajā netika minēta.

Elīna Maligina tiesā apstrīdēja «Olainfarm» īpašnieka testamentu. Rīgas rajona tiesas nams Jūrmalā 21.septembrī plkst.10 skatīs Maligina atraitnes prasību, kurā viņa prasa atzīt mirušā «Olainfarm» īpašnieka testamentu par viltojumu.

Jūrmalas pilsētas Bāriņtiesa par Maligina mantojuma aizgādni iecēla viņa vecāko meitu Irinu Maliginu.

Maligins mūžībā aizgāja 2017.gada decembrī 52 gadu vecumā.

Maligins tieši un pastarpināti caur SIA «Olmafarm» bija lielākais «Olainfarm» īpašnieks. «Olmafarm» pilnībā piederēja Maliginam. «Olmafarm» piederēja 42% daļu, bet Maliginam 26% akciju, liecina biržas «Nasdaq Riga» dati.

«Olainfarm» nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. Kompānijas akcijas kotē «Nasdaq Riga» oficiālajā sarakstā. «Olainfarm» konsolidētais apgrozījums pērn bija 122,076 miljoni eiro, bet tā peļņa - 10,789 miljoni eiro. Savukārt paša «Olainfarm» apgrozījums pērn bija 91,713 miljoni eiro, bet tā peļņa - 9,27 miljoni eiro.