Izsludināts iepirkums Vidzemes šosejas Sēnītes posma pārbūvei

VAS «Latvijas valsts ceļi» (LVC) ir izsludinājusi publisku iepirkumu valsts galvenā autoceļa A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) posma no Garkalnes līdz Sēnītei un valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka) posma no Sēnītes līdz tiltam pār Gauju pārbūvei, informēja LVC pārstāvji.

Šī Vidzemes šosejas (A2) posma kopējais garums ir 13,9 kilometri un vēl 1,65 kilometri uz Valmieras šosejas (A3). Vidzemes šosejas posmā ir divas brauktuves ar divām joslām katrā virzienā, deviņi satiksmes pārvadi Sēnītes mezglā un viens pie Vangažiem. Projektā plānots veikt seguma pārbūvi visa posma garumā, kā arī visu satiksmes pārvadu pārbūvi. Asfaltbetona segums paredzēts trijās kārtās.

Projekta realizācijas laikā paredzēta Straujupītes caurtekas pārbūve, kā arī mazāku caurteku pārbūve un tīrīšana, gājēju tuneļa Sēnītes satiksmes mezglā atjaunošana, 14 autobusu pieturvietu atjaunošana un sešu paviljonu izbūve. Tiks nomainītas un izbūvētas transporta un gājēju drošības barjeras, uzstādīti drošības žogi brauktuvju sadalošajā joslā, atjaunots gājēju luksofors un ceļa apgaismojums Vangažos. Tiltam pār Gauju (A3) tiks mainīts asfaltbetona segums.

Projekta kopējās plānotās būvdarbu izmaksas ir 42 miljoni eiro. Darbi tiks finansēti no valsts budžeta un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem.

Pretendentiem piedāvājumi ir jāiesniedz līdz 2018.gada 29.jūnija plkst.10, norādīja LVC.

Pēc LVC datiem, satiksmes intensitāte 2017.gadā posmā no Tallinas šosejas (A1) līdz Garkalnei bija 27 516 automašīnas diennaktī, no Garkalnes līdz Sēnītei - 21 336 auto diennaktī, bet no Sēnītes līdz Siguldai - 12 985 auto diennaktī.

Vidzemes šoseja (A2) no Garkalnes līdz Sēnītei ir izbūvēta 1974.gadā (kreisā brauktuve) un 1976.gadā (labā brauktuve), bet seguma remonts īsos posmos veikts 1999. un 2003.gadā. Šoseja no Sēnītes mezgla līdz Gaujai ir būvēta no 1977. līdz 1983.gadam, bet no Gaujas līdz divu brauktuvju posma beigām - līdz 1984.gadam. Sēnītes satiksmes mezgls pēdējo reizi remontēts 1999.gadā.