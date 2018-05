LLKC: Lauksaimniekiem šonedēļ jābūt gataviem sākt gatavot skābbarību

LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja Silvija Dreijere norādīja, ka Kurzemē un Zemgalē zāles masa nav īpaši liela - 10 līdz 15 tonnas no hektāra, bet tā kā lietu nesola, jāsāk gatavot skābbarība, lai pirmais pļāvums tiktu novākts pirms lietus. Tad zelmenis ātrāk ataugs un, iespējams, raža otrajā pļāvumā būs labāka.

Viņa atgādināja, ka Latgalē vietām lietus nolija raženi, tādēļ ļoti strauji pieaugusi stiebrzāļu ražība, pārsniedzot 20 tonnas no hektāra. «Ja gatavosiet skābbarību šonedēļ, tad ir cerības ne tikai uz kvalitāti, bet arī labu masas iznākumu,» uzsvēra LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja.

Turpretī Vidzemē ražība stiebrzālēm esot zema - zem 10 tonnām no hektāra. «Šonedēļ vēl varētu gaidīt masas pieaugumu, bet, ja stiebrzāles sāk vārpot, tad ir jāgatavo skābbarība un jācer uz labākiem nākamajiem pļāvumiem,» sacīja Dreijere.

Viņa piebilda, ka Kurzemē ir laba lucernas ražība, kur tā tuvojas 25 tonnām no hektāra. Šī nedēļas analīžu rezultāti uzrādīs proteīna līmeni, lai varētu prognozēt skābbarības gatavošanas laiku. Zemgalē arī lucerna sāk pumpuroties, lai arī ražība ir zem 20 tonnas no hektāra, līdz ar to jāgatavojas skābbarības gatavošanai. Vidzemē un Latgalē lucernai šonedēļ vēl jāļauj augt.

Viņa piebilda, ka arī sarkanajam āboliņam šonedēļ Latvijā vēl jāļauj audzēt masa.

