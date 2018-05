Valsts atbalstu par lietavās cietušajiem sējumiem saņems tikai mazie un vidējie uzņēmumi

Zemkopības ministrija (ZM) grozījumu Ministru kabineta (MK) noteikumos par valsts atbalsta piešķiršanas kārtība par 2017.gada lietavās cietušajiem sējumiem un stādījumiem anotācijā norāda, ka attiecīgie noteikumi ir jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju (EK). Turklāt EK šā gada 16.marta atzinumā ir norādījusi vairākus priekšlikumus, kas jāīsteno, lai nodrošinātu attiecīgo MK noteikumu atbilstību valsts atbalsta regulas nosacījumiem.

Grozījumi MK noteikumos paredz tos papildināt ar atsauci, kas nosaka, ka atbalsts piešķirams tikai mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Mazo un vidēju uzņēmumu kategorijā ietilpst tādi uzņēmumi, kuros tiek nodarbināti mazāk nekā 250 darbinieki un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus eiro.

Tāpat MK noteikumi papildināti ar atsauci uz līgumu par Eiropas Savienības (ES) darbību. Tādā veidā tajos apstiprināts, ka Latvijas iestādes atbilstoši paziņotajai atbalsta shēmai apņemas apturēt atbalsta maksājumus ikvienam uzņēmumam, uz kuru attiecas saskaņā ar iepriekšēju EK lēmumu izdots līdzekļu atgūšanas rīkojums, ar kuru atbalsts ir atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar iekšējo tirgu.

Noteikumu projektā minētās atsauces uz ES tieši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem papildinātas ar publikācijas atsaucēm uz Eiropas Savienības oficiālo Vēstnesi.

Jau ziņots, ka valsts atbalstu par pagājušā gada lietavās cietušajiem sējumiem un stādījumiem 4 427 733 eiro apmērā šogad plānots izmaksāt no ZM budžeta apakšprogrammas «Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014–2020)». Šis atbalsts ir daļa no 2016. gada 16. augusta MK sēdes protokolā minētajiem 13 miljoniem eiro, kas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pēc šo noteikumu apstiprināšanas tiks pieprasīti no valsts budžeta programmas «Nesadalītais finansējums ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai». Atlikušo pārejas posma valsts atbalsta finansējumu paredzēts novirzīt kā valsts atbalstu vaislas sivēnmāšu, gaļas šķirņu zīdītājgovju, teļu, piena šķirņu slaucamo kazu, vaislas aitu māšu un tīršķirnes vaislas ķēvju ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai.

Tāpat vēstīts, ka aizvadītā gada rudenī Latviju piemeklēja ilgstošas lietavas, kuru dēļ daudzviet applūda lauki, nodarot ievērojamus postījumus zemniekiem. Šī iemesla dēļ 29 Latvijas novados tika izsludināta ārkārtas situācija.