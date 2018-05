Elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS «Augstsprieguma tīkls» šogad attīstībā plāno ieguldīt 89,05 miljonus eiro, no kuriem 29,8 miljoni ir Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējums, aģentūru LETA informēja kompānijā.

Lielākās investīcijas paredzētas projekta «Kurzemes loks» trešā posma realizācijā - līnijas būvniecībā un apakšstaciju pārbūvēs šogad plānots ieguldīt 62,1 miljonu eiro no kopumā projektam atvēlētajiem 128 miljoniem. Savukārt Igaunijas - Latvijas trešā starpsavienojuma un tam nepieciešamās infrastruktūras izbūvē šogad plānots ieguldīt 4,25 no kopumā atvēlētajiem 102 miljoniem eiro, bet nepilnu vienu miljonu eiro no kopumā projektam paredzētajiem 20 miljoniem eiro iecerēts ieguldīt elektropārvades līnijas Rīgas TEC-2 - Rīgas HES izbūvē.

Kompānijā informēja, ka visi iepriekš minētie projekti, kuru kopējās izmaksas ir 250 miljons eiro, ir saņēmuši ES līdzfinansējumu 128 miljonu eiro apmērā no infrastruktūras savienošanas instrumenta līdzekļiem. «Jaunie tīkli uzlabos Latvijas energoapgādes drošumu, ļaus kļūt par nozīmīgu tranzītvalsti starp Skandināviju un Eiropu, kas būs īpaši svarīgi pēc 2025.gada, kad tiek plānots uzsākt sinhronu darbu ar Eiropas elektrotīklu», uzsvēra AST valdes priekšsēdētāja Varis Boks.

Savukārt, lai modernizētu jau esošo Latvijas elektroenerģijas pārvades tīklu un apakšstacijas, paredzēts ieguldīs vairāk 22 miljonus eiro - 13,8 miljonus eiro apakšstaciju un sadales punktu pārbūvēs un jauno objektu ierīkošanā, 4,6 miljonus - elektropārvades līniju atjaunošanā, 2,4 miljonu eiro - autotransformatoru un transformatoru nomaiņā, savukārt 1,7 miljoni tiks investēti citās aktivitātēs, kas vērstas uz pārvades sistēmas darbspēju uzturēšanu.

Minēto projektu ietvaros šogad plānots pabeigt divu jaunu apakšstaciju - «Stīpnieki» un «Skrunda» būvniecību, veikt dažādus pārbūves darbus un iekārtu nomaiņu 16 apakšstacijās, kā arī četrām elektrolīnijām - «Salaspils - Viskaļi», «Viskaļi - Šauļi», «Pļaviņu HES - Pļaviņas» un «Līksna - Daugavpils» nomainīt nokalpojušos līniju balstus.

«Augstsprieguma tīkls» ir neatkarīgs elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina pārvades tīkla darbības un Latvijas elektroenerģijas sistēmas elektroapgādes drošumu, sniedz pārvades pakalpojumu, balstoties uz publicētiem pārvades pakalpojuma tarifiem, un nodrošina brīvu trešās puses pieeju pārvades tīklam. Uzņēmums veic pārvades sistēmas operatīvo vadību un nodrošina drošu, stabilu elektroenerģijas pārvadi.